2 year warranty
Dihentikan
CR2032P5B/59
Teknologi berkualitas terbaik untuk perangkat kecil
Menghadirkan performa tahan lama dalam perangkat elektronik kecil sehari-hari
5 unit
Lithium
Digunakan teknologi istimewa saat produksi guna menjamin kinerja yang andal dan tahan lama.
Semua baterai mengalami kehilangan energi bila tidak digunakan. Kami menjamin baterai tetap memiliki setidaknya 80% energinya semula sebelum tanggal penggunaan terbaiknya (best-before).
Untuk berkontribusi terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, gunakan mitra logistik balik kami, Green Eletron, untuk membuang baterai secara bertanggung jawab. Lihat situs web https://www.greeneletron.org.br/pilhas untuk informasi tentang tempat pengumpulan.
Ulasan
Untuk berkontribusi terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, gunakan mitra logistik balik kami, Green Eletron, untuk membuang baterai secara bertanggung jawab. Lihat situs web https://www.greeneletron.org.br/pilhas untuk informasi tentang tempat pengumpulan.