2 year warranty
Dihentikan
CSP515/00
Teater musik bergerak
Nikmati musik Anda dengan Philips Car stereo speaker CSP515. Pengeras suara 2 arah berukuran 13cm ini memiliki daya puncak 180W, dan dilengkapi corong polipropilena ringan dengan tweeter PEI dome lembut, sehingga Anda bisa menikmati musik dengan suara yang jelas dan jernih.
12,7 cm (5")
2 cara
Maksimal 180W
Di dalam speaker ini, sebuah diafragma berada di atas kumparan suara untuk menghasilkan gelombang sinyal ketika sinyal masukan diterima. Diafragma ini mengubah gelombang sinyal menjadi gelombang suara. Polipropilena merupakan plastik paling ringan yang pernah diciptakan dan material terbaik untuk diafragma speaker karena sangat ringan, kekuatan yang luar biasa, kekakuannya dan ketahanan terhadap suhu yang tinggi. Kerucut polipropilena menghasilkan musik berkualitas tinggi dengan mengubah sinyal suara paling kecil menjadi suara yang jelas dan jernih.
Kain yang sangat sensitif menghubungkan diafragma woofer dengan bingkai speaker untuk membentuk sistem suspensi surround. Ketika sinyal suara mencapai kerucut di dalam woofer, rakitan kain surround akan mengubah kembali kerucut ke posisi sebelumnya untuk siap menerima sinyal suara lain. Dengan begitu, woofer dapat menangkap setiap sinyal dengan minimum gangguan, memberikan Anda suara yang halus dan jelas walaupun musik diputar dengan suara kencang atau pelan.
Ulasan