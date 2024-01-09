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Dihentikan

CSP611 Car coaxial speaker

CSP611/00

1

| (1) Ulasan

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Pengelola daya RMS 40W

Kerucut polipropilena lampu untuk pengiriman suara yang lebih jelas

Kerucut polipropilena lampu untuk pengiriman suara yang lebih jelas

Di dalam speaker ini, sebuah diafragma berada di atas kumparan suara untuk menghasilkan gelombang sinyal ketika sinyal masukan diterima. Diafragma ini mengubah gelombang sinyal menjadi gelombang suara. Polipropilena merupakan plastik paling ringan yang pernah diciptakan dan material terbaik untuk diafragma speaker karena sangat ringan, kekuatan yang luar biasa, kekakuannya dan ketahanan terhadap suhu yang tinggi. Kerucut polipropilena menghasilkan musik berkualitas tinggi dengan mengubah sinyal suara paling kecil menjadi suara yang jelas dan jernih.

Kain surround yang sensitif untuk detail suara maksimum

Kain surround yang sensitif untuk detail suara maksimum

Kain yang sangat sensitif menghubungkan diafragma woofer dengan bingkai speaker untuk membentuk sistem suspensi surround. Ketika sinyal suara mencapai kerucut di dalam woofer, rakitan kain surround akan mengubah kembali kerucut ke posisi sebelumnya untuk siap menerima sinyal suara lain. Dengan begitu, woofer dapat menangkap setiap sinyal dengan minimum gangguan, memberikan Anda suara yang halus dan jelas walaupun musik diputar dengan suara kencang atau pelan.

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1.0

dari 5

1

Ulasan

5
4
3
2

09/01/2024

Singapore

Singapore

Pembeli terverifikasi

Faulty Switch Off Button!!

Just bought this kettle. After using 3-4 times, the kettle did not switch off on boiling! On checking the Switch off button could not engage when the water boil.

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD9350/96 Kettle

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD9350/96 Kettle

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