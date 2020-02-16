2 year warranty
Dihentikan
Teater musik bergerak
Nikmati musik Anda dengan Philips Car stereo speaker CSP6911. Pengeras suara 3 arah berukuran 16x24cm ini memiliki daya puncak 300W, dan dilengkapi corong polipropilena oval dengan tweeter PEI dome lembut, sehingga Anda bisa menikmati musik dengan suara yang jelas mendetail dan bass yang dalam.
6 x 9"
3 cara
Maksimal 300W
PEI (Polyetherimide) merupakan material ideal untuk dome tweeter karena sangat ringan, kekuatan tensil yang tinggi, stabilitas tinggi, dan ketahanan terhadap suhu tinggi. Di dalam tweeter ini, diafragma kecil (bukaan dome) akan menghasilkan nada frekuensi tinggi. Dome PEI ini dapat menghasilkan nada musik tertinggi untuk membuat musik Anda lebih bertekstur dan hangat, dengan trebel berjangkauan penuh. Bentuk dome juga akan menyebarkan suara di sekitar, sehingga Anda akan mendengar nada tinggi dari setiap kursi di mobil.
4.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
BENNIE984
16/02/2020
Australia
6x9" Full Range Car Speaker 3-Way Stereo PEI Dome
The 6x9 Speakers have a great solid Bass sound with crisp clear mid/high sound. The Speakers fitting a must on solid surface and correctly positioned for best bass sound. Overall quality of speakers well constructed solid built, good woofer action. Just a word, check mount for mid/highs speaker mount.. there may be a issue with the mounting tube dislodge and is "floating" in woofer fitting..Check your speakers. see photo
Keunggulan
Good sound, solid bass,crisp mid/highs
Kekurangan
Build quality may be issue? Tube support mount for mid/high speakers can dislodge and "float" in woofer. Dust cover for woofer drop away, have speaker with this issue, however electrically work just fine.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk CSP6911 Car coaxial speaker
Tanggal Penggunaan 2020-01-16
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk CSP6911 Car coaxial speaker
Tanggal Penggunaan 2020-01-16