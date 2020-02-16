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Dihentikan

Speaker koaksial mobil

CSP6911/00

4

| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Teater musik bergerak

Nikmati musik Anda dengan Philips Car stereo speaker CSP6911. Pengeras suara 3 arah berukuran 16x24cm ini memiliki daya puncak 300W, dan dilengkapi corong polipropilena oval dengan tweeter PEI dome lembut, sehingga Anda bisa menikmati musik dengan suara yang jelas mendetail dan bass yang dalam.

Lihat semua manfaat

dengan stereo 3-arah untuk suara yang jernih

Teater musik bergerak

  • 6 x 9"

  • 3 cara

  • Maksimal 300W

Pengelola daya RMS 50W

Kerucut polipropilena oval untuk mendorong bass yang dalam dan diperkaya

Kerucut polipropilena oval untuk mendorong bass yang dalam dan diperkaya

Tweeter dome PEI lembut untuk nada bertekstur dan hangat

Tweeter dome PEI lembut untuk nada bertekstur dan hangat

PEI (Polyetherimide) merupakan material ideal untuk dome tweeter karena sangat ringan, kekuatan tensil yang tinggi, stabilitas tinggi, dan ketahanan terhadap suhu tinggi. Di dalam tweeter ini, diafragma kecil (bukaan dome) akan menghasilkan nada frekuensi tinggi. Dome PEI ini dapat menghasilkan nada musik tertinggi untuk membuat musik Anda lebih bertekstur dan hangat, dengan trebel berjangkauan penuh. Bentuk dome juga akan menyebarkan suara di sekitar, sehingga Anda akan mendengar nada tinggi dari setiap kursi di mobil.

Spesifikasi Teknis

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4.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

5
3
2
1

16/02/2020

Australia

Australia

6x9" Full Range Car Speaker 3-Way Stereo PEI Dome

The 6x9 Speakers have a great solid Bass sound with crisp clear mid/high sound. The Speakers fitting a must on solid surface and correctly positioned for best bass sound. Overall quality of speakers well constructed solid built, good woofer action. Just a word, check mount for mid/highs speaker mount.. there may be a issue with the mounting tube dislodge and is "floating" in woofer fitting..Check your speakers. see photo

Keunggulan

Good sound, solid bass,crisp mid/highs

Kekurangan

Build quality may be issue? Tube support mount for mid/high speakers can dislodge and "float" in woofer. Dust cover for woofer drop away, have speaker with this issue, however electrically work just fine.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk CSP6911 Car coaxial speaker

Tanggal Penggunaan 2020-01-16

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk CSP6911 Car coaxial speaker

Tanggal Penggunaan 2020-01-16

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