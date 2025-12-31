Gerigi speaker yang trendi melindungi dari kerusakan

Gerigi speaker dirancang untuk memberikan kesan mewah di mobil Anda. Menggabungkan dua bagian - rangka jaring logam yang dapat dilepas dan cincin plastik, ketika di pasang di atas speaker, gerigi ini menutupi sepenuhnya dome tweeter dan kerucut speaker. Keras dan tahan lama, melindungi speaker dari tendangan tidak sengaja dan jari-jari nakal, yang dapat merupakan performa suara mereka.