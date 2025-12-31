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Dihentikan
CSQ505/00
Di dalam speaker ini, sebuah diafragma berada di atas kumparan suara untuk menghasilkan gelombang sinyal ketika sinyal masukan diterima. Diafragma ini mengubah gelombang sinyal menjadi gelombang suara. Polipropilena merupakan plastik paling ringan yang pernah diciptakan dan material terbaik untuk diafragma speaker karena sangat ringan, kekuatan yang luar biasa, kekakuannya dan ketahanan terhadap suhu yang tinggi. Kerucut polipropilena menghasilkan musik berkualitas tinggi dengan mengubah sinyal suara paling kecil menjadi suara yang jelas dan jernih.
Kain yang sangat sensitif menghubungkan diafragma woofer dengan bingkai speaker untuk membentuk sistem suspensi surround. Ketika sinyal suara mencapai kerucut di dalam woofer, rakitan kain surround akan mengubah kembali kerucut ke posisi sebelumnya untuk siap menerima sinyal suara lain. Dengan begitu, woofer dapat menangkap setiap sinyal dengan minimum gangguan, memberikan Anda suara yang halus dan jelas walaupun musik diputar dengan suara kencang atau pelan.
PEI (Polyetherimide) merupakan material ideal untuk dome tweeter karena sangat ringan, kekuatan tensil yang tinggi, stabilitas tinggi, dan ketahanan terhadap suhu tinggi. Di dalam tweeter ini, diafragma kecil (bukaan dome) akan menghasilkan nada frekuensi tinggi. Dome PEI ini dapat menghasilkan nada musik tertinggi untuk membuat musik Anda lebih bertekstur dan hangat, dengan trebel berjangkauan penuh. Bentuk dome juga akan menyebarkan suara di sekitar, sehingga Anda akan mendengar nada tinggi dari setiap kursi di mobil.
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