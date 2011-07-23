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Dihentikan

DC220 Alarm Clock radio for iPod/iPhone

DC220/12

4.1

| (29) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

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Pengaturan alarm hari kerja/ akhir pekan untuk melengkapi gaya hidup Anda

Pengaturan alarm hari kerja/ akhir pekan untuk melengkapi gaya hidup Anda

Dirancang untuk gaya hidup masa kini, radio jam ini memiliki fitur alarm ganda, yang memungkinkan Anda mengatur alarm dengan waktu berbeda untuk hari kerja dan akhir pekan atau bahkan mengatur alarm yang berbeda bagi pasangan. Pengaturan alarm dapat disesuaikan dengan waktu alarm yang sama untuk sepanjang minggu, dari Senin sampai Minggu. Atau Anda dapat mengatur alarm untuk memulai hari lebih awal di hari kerja, dari Senin sampai Jumat, dan bersantai di hari Sabtu dan Minggu. Apa pun pilihan Anda, fitur praktis ini akan membantu Anda dari kerepotan mengatur waktu alarm yang berbeda setiap malamnya.

Bangun dengan musik iPod/iPhone Anda atau musik di radio

Sistem Speaker Bass Reflex memberikan suara bass dahsyat yang dalam

Sistem Speaker Bass Reflex memberikan suara bass dahsyat yang dalam

Sistem Speaker Bass Reflex memberikan pengalaman suara bass yang dalam dari sistem kotak pengeras suara yang ringkas. Sistem ini berbeda dengan sistem kotak pengeras suara konvensional dengan pipa bass yang sejajar secara akustik ke woofer untuk mengoptimalkan gulungan frekuensi rendah dari sistem ini. Hasilnya adalah bass terkontrol yang dalam dan gangguan rendah. Sistem ini bekerja dengan meresonansi massa udara ke dalam pipa bass untuk bergetar seperti woofer konvensional. Menggabungkan respons ke woofer, sistem ini memperpanjang suara frekuensi rendah untuk menghasilkan dimensi baru bass yang dalam.

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4.1

dari 5

29

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

1

23/07/2011

Singapore

Singapore

Totally in love with this product and the sound quality is above average. Good reception for radio function. Definitely value for money.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DC220 Alarm Clock radio for iPod/iPhone

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DC220 Alarm Clock radio for iPod/iPhone

19/07/2011

Singapore

Singapore

Excellent products

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DC220 Alarm Clock radio for iPod/iPhone

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DC220 Alarm Clock radio for iPod/iPhone

15/06/2011

Singapore

Singapore

easy to use without the need to change mode. it has sleek design and not bulky.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DC220 Alarm Clock radio for iPod/iPhone

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DC220 Alarm Clock radio for iPod/iPhone

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