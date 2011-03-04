2 year warranty
Dihentikan
Dirancang untuk gaya hidup masa kini, radio jam ini memiliki fitur alarm ganda, yang memungkinkan Anda mengatur alarm dengan waktu berbeda untuk hari kerja dan akhir pekan atau bahkan mengatur alarm yang berbeda bagi pasangan. Pengaturan alarm dapat disesuaikan dengan waktu alarm yang sama untuk sepanjang minggu, dari Senin sampai Minggu. Atau Anda dapat mengatur alarm untuk memulai hari lebih awal di hari kerja, dari Senin sampai Jumat, dan bersantai di hari Sabtu dan Minggu. Apa pun pilihan Anda, fitur praktis ini akan membantu Anda dari kerepotan mengatur waktu alarm yang berbeda setiap malamnya.
Dengan kendali jarak jauh Philips all-in-one, Anda dapat menavigasi sistem musik Philips dan iPod/iPhone Anda melalui ratusan lagu dengan mudah dengan sebuah sentuhan dari kendali jarak jauh. Menampilkan informasi yang terdaftar di daftar putar, album, artis, genre, atau trek, navigasi menawarkan kecepatan dan kemudahan di tengah ratusan file. Memungkinkan pengoperasian satu tangan dan menjamin pengalaman pengguna yang unik.
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3.8
dari 5
15
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
NabeelMohamed
04/03/2011
Singapore
AWESOME!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DC320 Clock radio for iPod/ iPhone
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DC320 Clock radio for iPod/ iPhone
peterng
21/06/2012
Singapore
Good solid sound, initially did not believe the sales guy at harvey norman who recommended this product to my wife and I, but once we heard the demo done by him, we are blown away by the sound!!! good Product!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DC320 Clock radio for iPod/ iPhone
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DC320 Clock radio for iPod/ iPhone
16/05/2012
Singapore
Do not be mistaken by its size. The sounds it generates is real loud!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DC320 Clock radio for iPod/ iPhone
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DC320 Clock radio for iPod/ iPhone