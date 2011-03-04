ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

  • Foto produk tunggal
  • Foto produk tunggal

Dihentikan

DC320 Clock radio for iPod/ iPhone

DC320/98

3.8

| (15) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Lihat semua manfaat
Pengaturan alarm hari kerja/ akhir pekan untuk melengkapi gaya hidup Anda

Pengaturan alarm hari kerja/ akhir pekan untuk melengkapi gaya hidup Anda

Dirancang untuk gaya hidup masa kini, radio jam ini memiliki fitur alarm ganda, yang memungkinkan Anda mengatur alarm dengan waktu berbeda untuk hari kerja dan akhir pekan atau bahkan mengatur alarm yang berbeda bagi pasangan. Pengaturan alarm dapat disesuaikan dengan waktu alarm yang sama untuk sepanjang minggu, dari Senin sampai Minggu. Atau Anda dapat mengatur alarm untuk memulai hari lebih awal di hari kerja, dari Senin sampai Jumat, dan bersantai di hari Sabtu dan Minggu. Apa pun pilihan Anda, fitur praktis ini akan membantu Anda dari kerepotan mengatur waktu alarm yang berbeda setiap malamnya.

Bangun dengan musik iPod/iPhone Anda atau musik di radio

Kendali jarak jauh all-in-one untuk sistem dan iPod/iPhone Anda

Kendali jarak jauh all-in-one untuk sistem dan iPod/iPhone Anda

Dengan kendali jarak jauh Philips all-in-one, Anda dapat menavigasi sistem musik Philips dan iPod/iPhone Anda melalui ratusan lagu dengan mudah dengan sebuah sentuhan dari kendali jarak jauh. Menampilkan informasi yang terdaftar di daftar putar, album, artis, genre, atau trek, navigasi menawarkan kecepatan dan kemudahan di tengah ratusan file. Memungkinkan pengoperasian satu tangan dan menjamin pengalaman pengguna yang unik.

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Ulasan ini dikelola oleh Bazaarvoice dan mematuhi Kebijakan Keaslian Bazaarvoice, yang didukung oleh teknologi anti-penipuan dan analisis manusia. Detail selengkapnya dapat ditemukan di
Ulasan pelanggan dalam bentuk penilaian produk dan bintang bermanfaat bagi semua pelanggan. Ulasan ini membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang produk dan membuat keputusan pembelian. Setiap pelanggan yang telah membeli produk secara online atau di toko dapat mengirimkan ulasan

3.8

dari 5

15

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

2
1

04/03/2011

Singapore

Singapore

AWESOME!

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DC320 Clock radio for iPod/ iPhone

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DC320 Clock radio for iPod/ iPhone

21/06/2012

Singapore

Singapore

Good solid sound, initially did not believe the sales guy at harvey norman who recommended this product to my wife and I, but once we heard the demo done by him, we are blown away by the sound!!! good Product!

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DC320 Clock radio for iPod/ iPhone

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DC320 Clock radio for iPod/ iPhone

16/05/2012

Singapore

Singapore

Do not be mistaken by its size. The sounds it generates is real loud!

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DC320 Clock radio for iPod/ iPhone

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DC320 Clock radio for iPod/ iPhone

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.