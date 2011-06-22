2 year warranty
Dihentikan
Kontrol Suara Digital menawarkan pilihan prasetel kontrol Jazz, Rock, Pop, dan Klasik yang dapat Anda gunakan untuk mengoptimalkan jangkauan frekuensi untuk gaya musik yang berbeda. Setiap mode menggunakan teknologi ekualiser grafis yang secara otomatis mengatur keseimbangan suara dan meningkatkan frekuensi suara yang paling penting dari gaya musik yang dipilih. Pada akhirnya, Kontrol Suara Digital memudahkan Anda untuk menikmati musik dengan pengaturan tepat keseimbangan suara untuk menyamai jenis musik yang sedang diputar.
Karena Dolby Digital, standar audio multi saluran digital terdepan di dunia, memanfaatkan cara telinga manusia memproses suara, Anda akan merasakan audio suara surround berkualitas terbaik dengan isyarat spasial yang nyata.
Dynamic Bass Boost memaksimalkan pengalaman mendengarkan musik dengan menekankan pada konten bass musik di sepanjang jangkauan pengaturan volume - dari rendah ke tinggi – hanya dengan sentuhan pada tombol! Frekuensi bass paling bawah biasanya akan hilang ketika volume diatur terlalu rendah. Untuk mencegah hal ini, Dynamic Bass Boost dapat diaktifkan untuk mendorong level bass, sehingga Anda dapat menikmati suara yang konsisten setiap kali Anda menurunkan volume.
3.8
dari 5
4
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
SimonTan
22/06/2011
Singapore
Great
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DCD132 Classic DVD micro system
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DCD132 Classic DVD micro system
TANYIMING
14/06/2011
Singapore
Great Product!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DCD132 Classic DVD micro system
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DCD132 Classic DVD micro system
ZaidaGhazali
14/06/2011
Singapore
stylish and easy to use DVD Micro Theater.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DCD132 Classic DVD micro system
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DCD132 Classic DVD micro system