2 year warranty
Dihentikan
DCD2030/98
Sistem Speaker Bass Reflex memberikan pengalaman suara bass yang dalam dari sistem kotak pengeras suara yang ringkas. Sistem ini berbeda dengan sistem kotak pengeras suara konvensional dengan pipa bass yang sejajar secara akustik ke woofer untuk mengoptimalkan gulungan frekuensi rendah dari sistem ini. Hasilnya adalah bass terkontrol yang dalam dan gangguan rendah. Sistem ini bekerja dengan meresonansi massa udara ke dalam pipa bass untuk bergetar seperti woofer konvensional. Menggabungkan respons ke woofer, sistem ini memperpanjang suara frekuensi rendah untuk menghasilkan dimensi baru bass yang dalam.
Dolby Digital membuat Anda dapat merasakan kualitas luar biasa audio suara surround dengan isyarat spasial yang nyata. Anda akan mendapatkan kualitas audio Dolby Digital terbaik untuk apa pun yang Anda tonton - disc DVD atau Blu-ray, konten TV atau yang diunduh. Terbaiknya adalah Anda dapat yakin jika Anda akan mendengarkan audio seperti sebagaimana seharusnya, karena Dolby Digital juga digunakan untuk membuat lagu untuk film dan permainan. Dolby Digital memberikan suara surround terbaik di bioskop dan rumah Anda.
Kontrol Suara Digital menawarkan pilihan prasetel kontrol Jazz, Rock, Pop, dan Klasik yang dapat Anda gunakan untuk mengoptimalkan jangkauan frekuensi untuk gaya musik yang berbeda. Setiap mode menggunakan teknologi ekualiser grafis yang secara otomatis mengatur keseimbangan suara dan meningkatkan frekuensi suara yang paling penting dari gaya musik yang dipilih. Pada akhirnya, Kontrol Suara Digital memudahkan Anda untuk menikmati musik dengan pengaturan tepat keseimbangan suara untuk menyamai jenis musik yang sedang diputar.
2.8
dari 5
4
Ulasan
GraceYeow
14/04/2012
Singapore
Simple basic design with a nice black finish.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DCD2030 DVD micro music system
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DCD2030 DVD micro music system
Haslimi_Bin_MohamedN.A.
13/11/2011
Singapore
Excellent product which useful for my Iphone and bedroom use.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DCD2030 DVD micro music system
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DCD2030 DVD micro music system
philcebutv
02/06/2017
Singapore
Good Sound but keeps shutting off.
I got mine recently, I like the design and color. Sound quality is good with pure base. At first it did not detect my iphon4s and later it did detect and was able to play music off my iphone 4s. However, all of a sudden the sound will disconnect by itself and on the iphone 4s it will display that "this accessories is not supported". I google this error and the recommednation was to clean my iphone 4s usb slot. I did that, and now it seems to work flawelessly. The other problem I am getting now is the system keeps shutting down by itself. Although the sleep function is turned off, it still shutdowns automatically. I have not solve this issue.
Ulasan ini dibuat untuk DCD2030 DVD micro music system
Ulasan ini dibuat untuk DCD2030 DVD micro music system