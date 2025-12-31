Putar DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD, dan CD-RW

Pemutar Philips kompatibel dengan hampir semua disc DVD dan CD yang ada di pasaran. DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD, dan CD-RW - semua dapat diputar dengan pemutar ini. DivX® Ultra mengombinasikan pemutaran DivX® dengan fitur hebat seperti teks film terintegrasi, audio multi-bahasa, multi-trek, dan menu ke dalam sebuah format file ringkas. CD-RW adalah kependekan dari drive CD yang dapat menerima format CD biasa yang bisa ditulis ulang.