2 year warranty
Dihentikan
DCD7010/98
Konektivitas MP3 link memungkinkan pemutaran langsung konten MP3 dari pemutar media portabel. Selain keuntungan menikmati musik favorit dengan kualitas suara dahsyat dengan sistem audio, MP3 link juga sangat mudah, Anda cukup mencolokkan pemutar MP3 portabel ke sistem audio.
Pemutar Philips kompatibel dengan hampir semua disc DVD dan CD yang ada di pasaran. DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD, dan CD-RW - semua dapat diputar dengan pemutar ini. DivX® Ultra mengombinasikan pemutaran DivX® dengan fitur hebat seperti teks film terintegrasi, audio multi-bahasa, multi-trek, dan menu ke dalam sebuah format file ringkas. CD-RW adalah kependekan dari drive CD yang dapat menerima format CD biasa yang bisa ditulis ulang.
Cukup colok perangkat USB Anda pada sistem dan bagikan musik digital dan foto yang Anda simpan dengan keluarga dan teman.
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