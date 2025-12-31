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        Dihentikan

        Harmony DCD7010 DVD component Hi-Fi system

        DCD7010/98

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        MP3 Link untuk pemutaran musik portabel

        MP3 Link untuk pemutaran musik portabel

        Konektivitas MP3 link memungkinkan pemutaran langsung konten MP3 dari pemutar media portabel. Selain keuntungan menikmati musik favorit dengan kualitas suara dahsyat dengan sistem audio, MP3 link juga sangat mudah, Anda cukup mencolokkan pemutar MP3 portabel ke sistem audio.

        Putar DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD, dan CD-RW

        Putar DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD, dan CD-RW

        Pemutar Philips kompatibel dengan hampir semua disc DVD dan CD yang ada di pasaran. DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD, dan CD-RW - semua dapat diputar dengan pemutar ini. DivX® Ultra mengombinasikan pemutaran DivX® dengan fitur hebat seperti teks film terintegrasi, audio multi-bahasa, multi-trek, dan menu ke dalam sebuah format file ringkas. CD-RW adalah kependekan dari drive CD yang dapat menerima format CD biasa yang bisa ditulis ulang.

        USB Direct untuk pemutaran musik dan foto

        USB Direct untuk pemutaran musik dan foto

        Cukup colok perangkat USB Anda pada sistem dan bagikan musik digital dan foto yang Anda simpan dengan keluarga dan teman.

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