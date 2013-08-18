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Dihentikan

DCM1075 Cube micro sound system

DCM1075/98

4

| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

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Sistem Speaker Bass Reflex memberikan suara bass dahsyat yang dalam

Sistem Speaker Bass Reflex memberikan suara bass dahsyat yang dalam

Sistem Speaker Bass Reflex memberikan pengalaman suara bass yang dalam dari sistem kotak pengeras suara yang ringkas. Sistem ini berbeda dengan sistem kotak pengeras suara konvensional dengan pipa bass yang sejajar secara akustik ke woofer untuk mengoptimalkan gulungan frekuensi rendah dari sistem ini. Hasilnya adalah bass terkontrol yang dalam dan gangguan rendah. Sistem ini bekerja dengan meresonansi massa udara ke dalam pipa bass untuk bergetar seperti woofer konvensional. Menggabungkan respons ke woofer, sistem ini memperpanjang suara frekuensi rendah untuk menghasilkan dimensi baru bass yang dalam.

Kontrol Suara Digital untuk pengaturan gaya musik yang optimal

Kontrol Suara Digital untuk pengaturan gaya musik yang optimal

Kontrol Suara Digital menawarkan pilihan prasetel kontrol Jazz, Rock, Pop, dan Klasik yang dapat Anda gunakan untuk mengoptimalkan jangkauan frekuensi untuk gaya musik yang berbeda. Setiap mode menggunakan teknologi ekualiser grafis yang secara otomatis mengatur keseimbangan suara dan meningkatkan frekuensi suara yang paling penting dari gaya musik yang dipilih. Pada akhirnya, Kontrol Suara Digital memudahkan Anda untuk menikmati musik dengan pengaturan tepat keseimbangan suara untuk menyamai jenis musik yang sedang diputar.

Dynamic Bass Boost untuk suara dramatis dan dalam

Dynamic Bass Boost untuk suara dramatis dan dalam

Dynamic Bass Boost memaksimalkan pengalaman mendengarkan musik dengan menekankan pada konten bass musik di sepanjang jangkauan pengaturan volume - dari rendah ke tinggi – hanya dengan sentuhan pada tombol! Frekuensi bass paling bawah biasanya akan hilang ketika volume diatur terlalu rendah. Untuk mencegah hal ini, Dynamic Bass Boost dapat diaktifkan untuk mendorong level bass, sehingga Anda dapat menikmati suara yang konsisten setiap kali Anda menurunkan volume.

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4.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

5
3
2
1

18/08/2013

Malaysia

Malaysia

User Friendly product

Good... Nice design and feature. Class... Nice sound Affordable price

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DCM1075 Cube micro sound system

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DCM1075 Cube micro sound system

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