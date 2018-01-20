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Dihentikan

Sistem musik Micro

DCM2260W/12

2

| (1) Ulasan

Sound system yang cocok dengan rumah Anda

Putar dan isi daya iPod/iPhone/iPad Anda dengan DualDock via konektor Lightning & 30pin. Sistem musik mikro ini terdengar sensasional, dan menawarkan bonus tambahan - terlihat cantik di semua rumah, dengan dudukan meja 2-in-1 sehingga bisa ditempatkan di mana saja.

Lihat semua manfaat

Terobsesi dengan suara

Sound system yang cocok dengan rumah Anda

  • DualDock untuk iPod/iPhone

  • Opsi desktop atau dipasang di dinding

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Maks. 20W

Putar MP3-CD, CD, dan CD-R/RW

Putar MP3-CD, CD, dan CD-R/RW

MP3 kepanjangan dari "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") .MP3 merupakan teknologi kompresi yang revolusioner yang dapat membuat file musik digital besar menjadi 10 kali lebih kecil tanpa merusak kualitas audionya. MP3 telah menjadi standar format kompresi audio standar di waring wera wanua, yang memudahkan transfer file audio yang mudah dan cepat.

Pilihan yang dapat dipasang di dinding untuk penempatan yang fleksibel

Pilihan yang dapat dipasang di dinding untuk penempatan yang fleksibel

Kombinasi sempurna dalam desain yang ramping dan serbaguna, sistem audio Philips Anda dirancang dengan pintar untuk dapat menyatu dengan ruang tinggal Anda. Dasar sistem audio ini berbentuk sebuah dudukan, sehingga sistem ini dapat berdiri dengan aman dan dapat diletakkan di rak atau kabinet apa pun. Saat dipasang di dinding, sistem juga akan memiliki fleksibilitas berdiri bebas yang sama.

USB Direct untuk pemutaran musik MP3 yang mudah

USB Direct untuk pemutaran musik MP3 yang mudah

Berkat kemampuan transfer yang sempurna, Anda dapat dengan mudah menikmati kenyamanan mengakses musik digital yang lebih banyak via USB Direct terpasang.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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2.0

dari 5

1

Ulasan

5
4
3
1

20/01/2018

Indonesia

Indonesia

The device has a CD slot-in mechanism which is failing

At the beginning we were very happy. The design was interesting, the sound very good but soon we realized that two items were rather annoying : the CD slot-in mechanism which was always very slow to eject any CD, and the FM antenna, which is a simple black wire (when product is in white or light grey) that you don't know where to place. You need it to ensure a good reception, but it kills the overall design. Now the CD slot-in mechanism isn't functioning anymore and CD is blocked inside. We hear a simple noise when we press eject and the device says that there's no CD.... All functions around Apple products support are ok, except that my iPod 2nd Gen never worked on it.

Ulasan ini dibuat untuk DCM2260W Micro music system

Ulasan ini dibuat untuk DCM2260W Micro music system

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