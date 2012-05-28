ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

  • Foto produk tunggal
  • Foto produk tunggal

Dihentikan

DCM3060 Micro music system

DCM3060/98

4.1

| (15) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Lihat semua manfaat
Teknologi pengeras suara wOOx untuk suara bass yang dahsyat dan dalam

Teknologi pengeras suara wOOx untuk suara bass yang dahsyat dan dalam

Teknologi wOOx adalah konsep pengeras suara revolusioner yang memungkinkan Anda mendengar dan merasakan suara bass yang nyata dan lebih kaya daripada sistem audio lain. Driver speaker khusus bekerja secara harmonis dengan radiator bass wOOx, dan penyelarasan presisi antara driver utama dan tweeter memastikan transisi lembut dari frekuensi rendah-tengah ke tinggi. Suspensi dual dan konstruksi apit yang benar-benar simetris yang memberikan dasar suara rendah dan presisi tanpa gangguan yang dapat disadari. wOOx memproduksi bass yang dalam dan dinamis menggunakan kotak speaker dengan volume penuh untuk menekankan dampak musik.

Kontrol Suara Digital untuk pengaturan gaya musik yang optimal

Kontrol Suara Digital untuk pengaturan gaya musik yang optimal

Kontrol Suara Digital menawarkan pilihan prasetel kontrol Jazz, Rock, Pop, dan Klasik yang dapat Anda gunakan untuk mengoptimalkan jangkauan frekuensi untuk gaya musik yang berbeda. Setiap mode menggunakan teknologi ekualiser grafis yang secara otomatis mengatur keseimbangan suara dan meningkatkan frekuensi suara yang paling penting dari gaya musik yang dipilih. Pada akhirnya, Kontrol Suara Digital memudahkan Anda untuk menikmati musik dengan pengaturan tepat keseimbangan suara untuk menyamai jenis musik yang sedang diputar.

Dynamic Bass Boost untuk suara dramatis dan dalam

Dynamic Bass Boost untuk suara dramatis dan dalam

Dynamic Bass Boost memaksimalkan pengalaman mendengarkan musik dengan menekankan pada konten bass musik di sepanjang jangkauan pengaturan volume - dari rendah ke tinggi – hanya dengan sentuhan pada tombol! Frekuensi bass paling bawah biasanya akan hilang ketika volume diatur terlalu rendah. Untuk mencegah hal ini, Dynamic Bass Boost dapat diaktifkan untuk mendorong level bass, sehingga Anda dapat menikmati suara yang konsisten setiap kali Anda menurunkan volume.

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Ulasan ini dikelola oleh Bazaarvoice dan mematuhi Kebijakan Keaslian Bazaarvoice, yang didukung oleh teknologi anti-penipuan dan analisis manusia. Detail selengkapnya dapat ditemukan di
Ulasan pelanggan dalam bentuk penilaian produk dan bintang bermanfaat bagi semua pelanggan. Ulasan ini membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang produk dan membuat keputusan pembelian. Setiap pelanggan yang telah membeli produk secara online atau di toko dapat mengirimkan ulasan

4.1

dari 5

15

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

2
1

28/05/2012

Singapore

Singapore

nice design for excellent sound projection. glad that they provide the audio cable. it's surprising how good this micro system is. really worth it for the price we have paid!

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DCM3060 Micro music system

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DCM3060 Micro music system

26/04/2012

Singapore

Singapore

Great sound and easy to use

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DCM3060 Micro music system

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DCM3060 Micro music system

25/01/2012

Singapore

Singapore

I love this product as it can charge my fav iphone & ipad2! =)

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DCM3060 Micro music system

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DCM3060 Micro music system

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.