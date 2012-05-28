2 year warranty
Dihentikan
Teknologi wOOx adalah konsep pengeras suara revolusioner yang memungkinkan Anda mendengar dan merasakan suara bass yang nyata dan lebih kaya daripada sistem audio lain. Driver speaker khusus bekerja secara harmonis dengan radiator bass wOOx, dan penyelarasan presisi antara driver utama dan tweeter memastikan transisi lembut dari frekuensi rendah-tengah ke tinggi. Suspensi dual dan konstruksi apit yang benar-benar simetris yang memberikan dasar suara rendah dan presisi tanpa gangguan yang dapat disadari. wOOx memproduksi bass yang dalam dan dinamis menggunakan kotak speaker dengan volume penuh untuk menekankan dampak musik.
Kontrol Suara Digital menawarkan pilihan prasetel kontrol Jazz, Rock, Pop, dan Klasik yang dapat Anda gunakan untuk mengoptimalkan jangkauan frekuensi untuk gaya musik yang berbeda. Setiap mode menggunakan teknologi ekualiser grafis yang secara otomatis mengatur keseimbangan suara dan meningkatkan frekuensi suara yang paling penting dari gaya musik yang dipilih. Pada akhirnya, Kontrol Suara Digital memudahkan Anda untuk menikmati musik dengan pengaturan tepat keseimbangan suara untuk menyamai jenis musik yang sedang diputar.
Dynamic Bass Boost memaksimalkan pengalaman mendengarkan musik dengan menekankan pada konten bass musik di sepanjang jangkauan pengaturan volume - dari rendah ke tinggi – hanya dengan sentuhan pada tombol! Frekuensi bass paling bawah biasanya akan hilang ketika volume diatur terlalu rendah. Untuk mencegah hal ini, Dynamic Bass Boost dapat diaktifkan untuk mendorong level bass, sehingga Anda dapat menikmati suara yang konsisten setiap kali Anda menurunkan volume.
4.1
dari 5
15
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
AyaTan
28/05/2012
Singapore
nice design for excellent sound projection. glad that they provide the audio cable. it's surprising how good this micro system is. really worth it for the price we have paid!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DCM3060 Micro music system
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DCM3060 Micro music system
Jesus_Ariel_Barrios
26/04/2012
Singapore
Great sound and easy to use
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DCM3060 Micro music system
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DCM3060 Micro music system
Wei_ChenLoh
25/01/2012
Singapore
I love this product as it can charge my fav iphone & ipad2! =)
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DCM3060 Micro music system
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DCM3060 Micro music system