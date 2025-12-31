Daya output total RMS 140W

RMS mengacu pada Root Mean Square yang merupakan pengukuran umum daya audio, atau daya listrik yang ditransfer dari amplifier audio ke pengeras suara, yang diukur dalam watt. Jumlah daya listrik yang dikirimkan ke pengeras suara dan sensitivitasnya menentukan daya suara yang dihasilkan. Pada dasarnya, amplifier terbatas pada energi listrik untuk memperkuat dan mengeraskan suara dengan energi listrik yang diubah ke energi suara, tanpa gangguan sinyal audio. Semakin tinggi ukuran watt, semakin baik pula daya suara yang dihasilkan speaker.