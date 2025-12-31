2 year warranty
Dihentikan
DCM580/12
Sound tower
Nikmati suara yang lebih luas dan dalam dengan sistem Philips Docking DCM580. Desain menaranya mendukung iPhone/iPod, CD, dan perangkat USB. Teknologi LivingSound mendistribusikan suara secara merata ke seluruh ruangan untuk pengalaman mendengarkan yang optimal.
RMS mengacu pada Root Mean Square yang merupakan pengukuran umum daya audio, atau daya listrik yang ditransfer dari amplifier audio ke pengeras suara, yang diukur dalam watt. Jumlah daya listrik yang dikirimkan ke pengeras suara dan sensitivitasnya menentukan daya suara yang dihasilkan. Pada dasarnya, amplifier terbatas pada energi listrik untuk memperkuat dan mengeraskan suara dengan energi listrik yang diubah ke energi suara, tanpa gangguan sinyal audio. Semakin tinggi ukuran watt, semakin baik pula daya suara yang dihasilkan speaker.
Sistem speaker 4.1 dengan subwoofer bawaan.
FM Digital menawarkan pilihan musik tambahan ke pilihan musik Anda pada sistem audio Philips Anda. Cukup selaraskan stasiun yang ingin Anda prasetel, tekan dan tahan tombol prasetel untuk menyimpan frekuensi. Dengan stasiun radio prasetel yang dapat disimpan, Anda dapat mengakses dengan cepat stasiun radio favorit Anda tanpa setiap kali menyelaraskan frekuensi secara manual.
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