2 year warranty
Dihentikan
DDL111LAFBB/97
Hidup yang luar biasa dimulai dari Alpha
Dengan kepraktisan pembukaan kunci yang cepat dan penguncian otomatis serta keamanan yang dijamin oleh verifikasi ganda dan silinder pengunci Kelas C, Alpha merupakan pilihan yang tepat untuk kehidupan yang pintar. Dengan desain yang ergonomis, Anda tidak perlu repot-repot mendorong pintu untuk membukanya.
Penggunaan dorong-tarik yang intuitif
Aktivasi sistem dengan sentuhan manual
Fungsi penguncian otomatis
Dengan backset pintu 60 mm
Philips Alpha-5HB menggunakan tanggam otomatis. Tanpa perlu tindakan tambahan, gerendel akan keluar secara otomatis setelah Anda menutup pintu. Jika pintu tidak terkunci dengan benar, tanggam akan membunyikan alarm untuk mengingatkan Anda akan status kunci pintu.
Philips Alpha-5HB dilengkapi fitur teknologi Kode PIN Tersembunyi yang memungkinkan Anda memasukkan kombinasi angka acak agar berhasil diidentifikasi selama ada input kode PIN yang benar secara berurutan. Fitur ini secara efektif dapat mencegah orang lain mengintip kode yang dimasukkan dan melindungi kode PIN Anda yang sebenarnya.
Philips Alpha-5HB dilengkapi peringatan menyeluruh yang tidak hanya meningkatkan perlindungan terhadap pencurian di rumah Anda serta melindungi Anda dan keluarga secara real-time, tetapi juga mengingatkan Anda akan status kunci pintu untuk kemudahan yang lebih baik.
Ulasan
10 bulan: dari data pengujian internal; durasi sebenarnya mungkin berbeda-beda tergantung frekuensi penggunaan.
Ketebalan lain: Kit pemasangan yang disertakan cocok untuk pintu dengan ketebalan yang disebutkan. Untuk ketebalan pintu di luar rentang ukuran ini, silakan hubungi pusat layanan pelanggan resmi atau dealer offline yang ditunjuk.
Keypad digital yang ditampilkan pada foto produk mungkin berbeda dengan tampilan sebenarnya. Harap mengacu pada tampilan keypad digital sebenarnya.