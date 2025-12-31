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  • Hidup yang luar biasa dimulai dari Alpha
  • Hidup yang luar biasa dimulai dari Alpha
  • Hidup yang luar biasa dimulai dari Alpha
  • Hidup yang luar biasa dimulai dari Alpha
  • Hidup yang luar biasa dimulai dari Alpha
  • Hidup yang luar biasa dimulai dari Alpha
  • Hidup yang luar biasa dimulai dari Alpha
  • Hidup yang luar biasa dimulai dari Alpha
  • Hidup yang luar biasa dimulai dari Alpha
  • Hidup yang luar biasa dimulai dari Alpha

Dihentikan

1000 seriesKunci pintu pintar dorong-tarik

DDL111LAFBB/97

Hidup yang luar biasa dimulai dari Alpha

Dengan kepraktisan pembukaan kunci yang cepat dan penguncian otomatis serta keamanan yang dijamin oleh verifikasi ganda dan silinder pengunci Kelas C, Alpha merupakan pilihan yang tepat untuk kehidupan yang pintar. Dengan desain yang ergonomis, Anda tidak perlu repot-repot mendorong pintu untuk membukanya.

Lihat semua manfaat

Otomatis sepenuhnya: lebih aman & bebas

Hidup yang luar biasa dimulai dari Alpha

  • Penggunaan dorong-tarik yang intuitif

  • Aktivasi sistem dengan sentuhan manual

  • Fungsi penguncian otomatis

  • Dengan backset pintu 60 mm

Dijamin aman setiap kali Anda menutup pintu

Dijamin aman setiap kali Anda menutup pintu

Philips Alpha-5HB menggunakan tanggam otomatis. Tanpa perlu tindakan tambahan, gerendel akan keluar secara otomatis setelah Anda menutup pintu. Jika pintu tidak terkunci dengan benar, tanggam akan membunyikan alarm untuk mengingatkan Anda akan status kunci pintu.

Lindungi keamanan kode PIN Anda secara real-time

Lindungi keamanan kode PIN Anda secara real-time

Philips Alpha-5HB dilengkapi fitur teknologi Kode PIN Tersembunyi yang memungkinkan Anda memasukkan kombinasi angka acak agar berhasil diidentifikasi selama ada input kode PIN yang benar secara berurutan. Fitur ini secara efektif dapat mencegah orang lain mengintip kode yang dimasukkan dan melindungi kode PIN Anda yang sebenarnya.

Lindungi keamanan rumah setiap saat

Lindungi keamanan rumah setiap saat

Philips Alpha-5HB dilengkapi peringatan menyeluruh yang tidak hanya meningkatkan perlindungan terhadap pencurian di rumah Anda serta melindungi Anda dan keluarga secara real-time, tetapi juga mengingatkan Anda akan status kunci pintu untuk kemudahan yang lebih baik.

Spesifikasi Teknis

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Penafian

  1. 10 bulan: dari data pengujian internal; durasi sebenarnya mungkin berbeda-beda tergantung frekuensi penggunaan.

  2. Ketebalan lain: Kit pemasangan yang disertakan cocok untuk pintu dengan ketebalan yang disebutkan. Untuk ketebalan pintu di luar rentang ukuran ini, silakan hubungi pusat layanan pelanggan resmi atau dealer offline yang ditunjuk.

  3. Keypad digital yang ditampilkan pada foto produk mungkin berbeda dengan tampilan sebenarnya. Harap mengacu pada tampilan keypad digital sebenarnya.