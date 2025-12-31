Hidup yang luar biasa dimulai dari Alpha

Dengan kepraktisan pembukaan kunci yang cepat dan penguncian otomatis serta keamanan yang dijamin oleh verifikasi ganda dan silinder pengunci Kelas C, Alpha merupakan pilihan yang tepat untuk kehidupan yang pintar. Dengan desain yang ergonomis, Anda tidak perlu repot-repot mendorong pintu untuk membukanya.