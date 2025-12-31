2 year warranty
Dihentikan
DDL111LAGGB/97
Hidup yang luar biasa dimulai dari Alpha
Dengan kepraktisan pembukaan kunci yang cepat dan penguncian otomatis serta keamanan yang dijamin oleh verifikasi ganda dan silinder pengunci kelas C, Alpha merupakan pilihan yang tepat untuk kehidupan yang pintar. Dengan desain yang ergonomis, Anda tidak perlu repot-repot mendorong pintu untuk membukanya.
Penggunaan dorong-tarik yang intuitif
Aktivasi sistem dengan sentuhan manual
Fungsi Penguncian Otomatis
Philips Alpha-5HB menggunakan tanggam otomatis. Tanpa perlu tindakan tambahan, gerendel akan keluar secara otomatis setelah Anda menutup pintu. Jika pintu tidak terkunci dengan benar, tanggam akan membunyikan alarm untuk mengingatkan Anda akan status kunci pintu.
Silinder kunci adalah komponen utama yang mengontrol pembukaan kunci dan diibaratkan sebagai jantung dari sebuah kunci. Silinder kunci Kelas C menggunakan beberapa teknologi antipencurian dengan desain khusus pin tumbler dan struktur baling-baling, dan mampu memberikan kinerja yang tinggi dalam mencegah pembobolan kunci secara teknis.
Dalam mode verifikasi ganda, Anda dapat menggunakan kombinasi dua metode akses antara sidik jari, kode PIN, dan key tag untuk memastikan keamanan ekstra bagi rumah Anda.
Ulasan
Penggunaan sebenarnya dapat berbeda.
Silakan hubungi agen servis atau dealer resmi kami untuk mengetahui ragam pintu lainnya.