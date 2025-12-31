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  • Hidup yang luar biasa dimulai dari Alpha
  • Hidup yang luar biasa dimulai dari Alpha
  • Hidup yang luar biasa dimulai dari Alpha
  • Hidup yang luar biasa dimulai dari Alpha
  • Hidup yang luar biasa dimulai dari Alpha
  • Hidup yang luar biasa dimulai dari Alpha
  • Hidup yang luar biasa dimulai dari Alpha
  • Hidup yang luar biasa dimulai dari Alpha
  • Hidup yang luar biasa dimulai dari Alpha
  • Hidup yang luar biasa dimulai dari Alpha

Dihentikan

1000 seriesKunci pintu pintar dorong-tarik

DDL111LAGGB/97

Hidup yang luar biasa dimulai dari Alpha

Dengan kepraktisan pembukaan kunci yang cepat dan penguncian otomatis serta keamanan yang dijamin oleh verifikasi ganda dan silinder pengunci kelas C, Alpha merupakan pilihan yang tepat untuk kehidupan yang pintar. Dengan desain yang ergonomis, Anda tidak perlu repot-repot mendorong pintu untuk membukanya.

Lihat semua manfaat

Otomatis sepenuhnya: lebih aman & bebas

Hidup yang luar biasa dimulai dari Alpha

  • Penggunaan dorong-tarik yang intuitif

  • Aktivasi sistem dengan sentuhan manual

  • Fungsi Penguncian Otomatis

Dijamin aman setiap kali Anda menutup pintu

Dijamin aman setiap kali Anda menutup pintu

Philips Alpha-5HB menggunakan tanggam otomatis. Tanpa perlu tindakan tambahan, gerendel akan keluar secara otomatis setelah Anda menutup pintu. Jika pintu tidak terkunci dengan benar, tanggam akan membunyikan alarm untuk mengingatkan Anda akan status kunci pintu.

Peningkatan keandalan dan keamanan

Peningkatan keandalan dan keamanan

Silinder kunci adalah komponen utama yang mengontrol pembukaan kunci dan diibaratkan sebagai jantung dari sebuah kunci. Silinder kunci Kelas C menggunakan beberapa teknologi antipencurian dengan desain khusus pin tumbler dan struktur baling-baling, dan mampu memberikan kinerja yang tinggi dalam mencegah pembobolan kunci secara teknis.

Keamanan ekstra yang tetap praktis

Keamanan ekstra yang tetap praktis

Dalam mode verifikasi ganda, Anda dapat menggunakan kombinasi dua metode akses antara sidik jari, kode PIN, dan key tag untuk memastikan keamanan ekstra bagi rumah Anda.

Spesifikasi Teknis

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Penafian

  1. Penggunaan sebenarnya dapat berbeda.

  2. Silakan hubungi agen servis atau dealer resmi kami untuk mengetahui ragam pintu lainnya.