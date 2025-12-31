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Dihentikan

7000 seriesKunci tuas

DDL173LCFBB/97

Kinerja stabil

Dengan sensor sidik jari yang menyatu dengan gagangnya, membuka kunci dapat dilakukan dengan mudah dalam sekali genggam. Fungsi verifikasi ganda dan kode PIN tersembunyi meningkatkan keamanan saat memasuki rumah. 4 metode pembukaan kunci pintar dan penguncian otomatis membuat hidup makin mudah.

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Pembukaan kunci cepat dengan sidik jari

Kinerja stabil

  • Penggunaan tuas gagang

  • Sistem aktivasi sensor sentuhan

  • Fungsi penguncian otomatis

Dengan satu genggaman

Dengan satu genggaman

Sensor sidik jari terintegrasi dalam tuas gagang sehingga apabila Anda memegang gagang, ujung jari Anda secara alami akan menyentuh sensor. Setelah autentikasi berhasil, Anda dapat menekan gagang dan langsung membuka kunci pintu.

Lindungi keamanan rumah setiap saat

Lindungi keamanan rumah setiap saat

Philips 7300 dilengkapi fungsi peringatan menyeluruh. Fungsi ini meningkatkan tingkat anti-pencurian di rumah Anda, melindungi keluarga Anda secara real-time, dan mengingatkan Anda tentang status kunci pintu.

Keamanan terjamin

Keamanan terjamin

Dengan dua kombinasi sidik jari, kode PIN, dan verifikasi key tag dalam mode verifikasi ganda, Anda dapat membuka kunci pintu, yang memberikan perlindungan ganda untuk keamanan rumah.

Spesifikasi Teknis

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Penafian

  1. Silakan hubungi agen servis atau dealer resmi kami untuk mengetahui ragam pintu lainnya.

  2. Penggunaan sebenarnya dapat berbeda.