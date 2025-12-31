2 year warranty
Dihentikan
DDL173LCFCB/97
Kinerja stabil
Dengan sensor sidik jari yang menyatu dengan gagangnya, membuka kunci dapat dilakukan dengan mudah dalam sekali genggam. Fungsi verifikasi ganda dan kode PIN tersembunyi meningkatkan keamanan saat memasuki rumah. 4 metode pembukaan kunci pintar dan penguncian otomatis membuat hidup makin mudah.
Penggunaan tuas gagang
Sistem aktivasi sensor sentuhan
Fungsi penguncian otomatis
Sensor sidik jari terintegrasi dalam tuas gagang sehingga apabila Anda memegang gagang, ujung jari Anda secara alami akan menyentuh sensor. Setelah autentikasi berhasil, Anda dapat menekan gagang dan langsung membuka kunci pintu.
Philips 7300 dilengkapi fungsi peringatan menyeluruh. Fungsi ini meningkatkan tingkat anti-pencurian di rumah Anda, melindungi keluarga Anda secara real-time, dan mengingatkan Anda tentang status kunci pintu.
Dengan dua kombinasi sidik jari, kode PIN, dan verifikasi key tag dalam mode verifikasi ganda, Anda dapat membuka kunci pintu, yang memberikan perlindungan ganda untuk keamanan rumah.
Ulasan
10 bulan: dari data pengujian internal; durasi sebenarnya mungkin berbeda-beda tergantung frekuensi penggunaan.
Ketebalan lain: Kit pemasangan yang disertakan cocok untuk pintu dengan ketebalan yang disebutkan. Untuk ketebalan pintu di luar rentang ukuran ini, silakan hubungi pusat layanan pelanggan resmi kunci pintar Philips atau dealer offline yang ditunjuk.
Keypad digital yang ditampilkan pada foto produk mungkin berbeda dengan tampilan sebenarnya. Harap mengacu pada tampilan keypad digital sebenarnya.