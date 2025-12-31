2 year warranty
Dihentikan
DDL193LAFBG/97
Hidup pintar
Nikmati kemudahan luar biasa lewat verifikasi sidik jari yang intuitif, sakelar otomatis penuh, dan sensor inframerah. Terhubung dengan gateway IoT dan lubang intip pintar menjadikan keamanan lebih terjamin dalam genggaman Anda.
Penggunaan dorong-tarik yang intuitif
Fungsi Penguncian Otomatis
Buka kunci dengan sensor inframerah dalam ruangan
Tautkan dengan gateway IoT
Kunci pintu pintar dorong-tarik Philips 9300 menggunakan tanggam otomatis. Tanpa perlu tindakan tambahan, gerendel akan keluar secara otomatis setelah Anda menutup pintu. Jika pintu tidak terkunci, tanggam akan mengingatkan Anda tentang status kunci pintu.
Silinder kunci adalah komponen utama yang mengontrol pembukaan kunci. Silinder kunci kelas C menggunakan beberapa teknologi anti-pencurian dengan desain khusus pin tumbler dan struktur baling-baling, yang dapat mencegah pembobolan kunci secara teknis.
[Buka]: Klik dua kali tombol dalam waktu satu detik untuk membuka kunci pintu, yang secara efektif mencegah pintu terbuka secara tidak sengaja oleh anak dan peliharaan. [Tutup]: Klik sekali tombol untuk mengunci pintu. Menekan tombol terlalu lama dapat menyebabkan pintu terkunci dari dalam. Anda dapat menggunakan kode PIN utama atau kunci mekanis untuk menonaktifkan penguncian dari dalam. Menekan tombol [Buka] dan [Tutup] secara bersamaan dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi buka kunci induktif.
Ulasan
Lubang intip pintu pintar Philips bukanlah aksesori yang disertakan dan harus dibeli secara terpisah.
Silakan hubungi agen servis atau dealer resmi kami untuk mengetahui ragam pintu lainnya.
Penggunaan sebenarnya dapat berbeda.