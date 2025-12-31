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Dihentikan

9000 seriesKunci dorong-tarik

DDL193LAFCG/97

Hidup pintar

Nikmati kemudahan luar biasa lewat verifikasi sidik jari yang intuitif, sakelar otomatis penuh, dan sensor inframerah. Terhubung dengan gateway IoT dan lubang intip pintar menjadikan keamanan lebih terjamin dalam genggaman Anda.

Lihat semua manfaat

Keamanan terkendali di era IoT

Hidup pintar

  • Penggunaan dorong-tarik yang intuitif

  • Fungsi Penguncian Otomatis

  • Buka kunci dengan sensor inframerah dalam ruangan

  • Tautkan dengan gateway IoT

Bebas khawatir setelah Anda menutup pintu

Bebas khawatir setelah Anda menutup pintu

Kunci pintu pintar dorong-tarik Philips 9300 menggunakan tanggam otomatis. Tanpa perlu tindakan tambahan, gerendel akan keluar secara otomatis setelah Anda menutup pintu. Jika pintu tidak terkunci, tanggam akan mengingatkan Anda tentang status kunci pintu.

Keandalan kunci yang lebih tinggi dan keamanan rumah yang lebih baik

Keandalan kunci yang lebih tinggi dan keamanan rumah yang lebih baik

Silinder kunci adalah komponen utama yang mengontrol pembukaan kunci. Silinder kunci kelas C menggunakan beberapa teknologi anti-pencurian dengan desain khusus pin tumbler dan struktur baling-baling, yang dapat mencegah pembobolan kunci secara teknis.

Perlindungan maksimal bagi anak dan peliharaan

Perlindungan maksimal bagi anak dan peliharaan

[Buka]: Klik dua kali tombol dalam waktu satu detik untuk membuka kunci pintu, yang secara efektif mencegah pintu terbuka secara tidak sengaja oleh anak dan peliharaan. [Tutup]: Klik sekali tombol untuk mengunci pintu. Menekan tombol terlalu lama dapat menyebabkan pintu terkunci dari dalam. Anda dapat menggunakan kode PIN utama atau kunci mekanis untuk menonaktifkan penguncian dari dalam. Menekan tombol [Buka] dan [Tutup] secara bersamaan dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi buka kunci induktif.

Spesifikasi Teknis

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Penafian

  1. Lubang intip pintu pintar Philips bukanlah aksesori yang disertakan dan harus dibeli secara terpisah.

  2. Silakan hubungi agen servis atau dealer resmi kami untuk mengetahui ragam pintu lainnya.

  3. Penggunaan sebenarnya dapat berbeda.