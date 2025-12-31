Perlindungan maksimal bagi anak dan peliharaan

[Buka]: Klik dua kali tombol dalam waktu satu detik untuk membuka kunci pintu, yang secara efektif mencegah pintu terbuka secara tidak sengaja oleh anak dan peliharaan. [Tutup]: Klik sekali tombol untuk mengunci pintu. Menekan tombol terlalu lama dapat menyebabkan pintu terkunci dari dalam. Anda dapat menggunakan kode PIN utama atau kunci mekanis untuk menonaktifkan penguncian dari dalam. Menekan tombol [Buka] dan [Tutup] secara bersamaan dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi buka kunci induktif.