2 year warranty
Baru
DDL505Z00KB
DDL505-5HBS
Tahan panas dan tangguh menghadapi cuaca ekstrem
Dirancang untuk penggunaan luar ruangan, DDL505-5HBS menawarkan perlindungan lebih baik terhadap debu dan air. Telah diuji untuk tetap beroperasi secara andal pada suhu 70°C selama 8 jam, perangkat ini siap menghadapi terik matahari, hujan, dan kondisi cuaca ekstrem untuk melindungi rumah Anda dalam berbagai situasi.
Rating IP55
Tahan panas hingga 70°C*
Terhubung dengan Aplikasi Home Access*
Penguncian otomatis
DDL505-5HBS telah diuji pada suhu -25°C dan 70°C selama masing-masing 8 jam, membuktikan keandalannya beroperasi pada suhu ekstrem. Tangguh menghadapi panas, dingin, dan perubahan suhu yang signifikan, perangkat ini memberikan perlindungan andal untuk pintu masuk rumah Anda.
DDL505-5HBS telah lulus uji perlindungan IP55*, memberikan perlindungan andal terhadap debu dan air. Perangkat ini membantu mencegah masuknya debu serta tahan terhadap semprotan air dari berbagai arah sehingga perangkat tetap dapat digunakan secara andal di luar ruangan dan beroperasi stabil dalam berbagai kondisi cuaca.
DDL505-5HBS dapat terhubung ke Aplikasi Home Access melalui gateway sehingga Anda dapat memantau aktivitas kunci kapan saja. Periksa riwayat pengoperasian kunci, notifikasi bel pintu, dan log akses langsung dari aplikasi. Jika terdeteksi aktivitas yang tidak normal, notifikasi pop-up akan segera dikirim ke aplikasi sehingga Anda selalu mengetahui kondisi pintu rumah dan dapat merasa lebih tenang.
Penghargaan
Ulasan
IP55: Rating IP menunjukkan tingkat perlindungan sebuah perangkat terhadap masuknya benda asing dan air. Angka “5” pertama menunjukkan perlindungan terhadap debu, yang berarti masuknya debu dalam jumlah terbatas tidak akan mengganggu pengoperasian normal perangkat. Angka “5” kedua menunjukkan perlindungan terhadap semprotan air dari berbagai arah sehingga perangkat tetap dapat beroperasi secara normal saat terkena semprotan air bertekanan rendah secara terus-menerus selama setidaknya 3 menit.
70°C: Pengujian internal menunjukkan bahwa perangkat dapat tetap menyala selama 8 jam dalam lingkungan bersuhu 70°C dan terus beroperasi secara normal.
Aplikasi: DDL505-5HBS terhubung dengan Aplikasi Home Access.
PIN kontrol akses: Istilah umum untuk berbagai solusi PIN sementara, termasuk kode sekali pakai, kode berulang, dan kode dengan waktu terbatas.
Kode sekali pakai: maksimal 10 kode unik sekali pakai dengan waktu terbatas dapat dibuat dalam waktu 1 jam.
Kode berulang: kode yang dapat digunakan ulang pada waktu-waktu tertentu setiap minggu.
Kode dengan waktu terbatas: kode yang diatur agar berlaku selama durasi tertentu.
6 bulan: diperoleh dari data pengujian internal; masa pakai baterai sebenarnya bisa saja berbeda, tergantung frekuensi penggunaan.
Ketebalan lain: kit pemasangan yang disertakan cocok untuk pintu dengan ketebalan yang disebutkan. Untuk ketebalan pintu di luar rentang ukuran ini, silakan hubungi pusat layanan pelanggan resmi atau dealer offline yang ditunjuk.