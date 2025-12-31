IP55: Rating IP menunjukkan tingkat perlindungan sebuah perangkat terhadap masuknya benda asing dan air. Angka “5” pertama menunjukkan perlindungan terhadap debu, yang berarti masuknya debu dalam jumlah terbatas tidak akan mengganggu pengoperasian normal perangkat. Angka “5” kedua menunjukkan perlindungan terhadap semprotan air dari berbagai arah sehingga perangkat tetap dapat beroperasi secara normal saat terkena semprotan air bertekanan rendah secara terus-menerus selama setidaknya 3 menit.