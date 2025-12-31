Tamu dapat masuk dengan mudah

Setelah menghubungkan DDL610-5HBS ke gateway, gunakan aplikasi seluler untuk membuat dan berbagi kode PIN sementara dari jarak jauh*. Pilih kode satu kali yang tersedia* dan berlaku selama 6 jam, kode berulang*, atau kode dengan batas waktu* yang disesuaikan untuk mengakomodasi berbagai tamu dengan mudah.