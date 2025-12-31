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6000 seriesKunci pintu tuas pintar

DDL610LKAKB/00

Kontrol pintar jarak jauh

Rasakan kemutakhiran kontrol pintar jarak jauh secara real-time dengan Philips DDL610-5HBS! Hubungkan ke gateway, sinkronkan dengan ponsel, dan selesai! Anda siap membuka kunci serta memantau log akses dan peringatannya dari mana saja.

Lihat semua manfaat

Beragam fitur interaksi, keamanan online yang maksimal

Kontrol pintar jarak jauh

  • Kompatibel dengan gateway*

  • Pembukaan kunci dengan akses jarak jauh

  • Senyapkan dengan tombol "0"

  • Pencegahan pembobolan lubang intip

  • Bersertifikat IP65

Ketahui situasi di sekitar pintu kapan saja

Ketahui situasi di sekitar pintu kapan saja

Setelah menautkan ke gateway, DDL610-5HBS memungkinkan Anda memantau status kunci pintu, melihat log pembukaan kunci, log bel pintu, dan log peringatan melalui aplikasi seluler dengan mudah dari mana saja.

Akses pintu cepat sekali ketuk

Akses pintu cepat sekali ketuk

Hubungkan ke gateway, lalu ketuk tombol buka kunci di aplikasi untuk mengakses DDL610-5HBS dari jarak jauh. Nikmati kemudahan membuka pintu sekali sentuh, baik di dalam maupun di luar rumah.

Tamu dapat masuk dengan mudah

Tamu dapat masuk dengan mudah

Setelah menghubungkan DDL610-5HBS ke gateway, gunakan aplikasi seluler untuk membuat dan berbagi kode PIN sementara dari jarak jauh*. Pilih kode satu kali yang tersedia* dan berlaku selama 6 jam, kode berulang*, atau kode dengan batas waktu* yang disesuaikan untuk mengakomodasi berbagai tamu dengan mudah.

Spesifikasi Teknis

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Penafian

  1. Gateway: termasuk aksesori, DDL610-5HBS terhubung ke jaringan melalui gateway untuk pengoperasian jarak jauh.

  2. Kode PIN sementara: kode satu kali, kode berulang, dan kode dengan waktu terbatas tergolong kode PIN sementara.

  3. Kode sekali pakai: maksimal 10 kode unik sekali pakai dengan waktu terbatas dapat dibuat dalam waktu 1 jam.

  4. Kode berulang: kode yang dapat digunakan ulang pada waktu-waktu tertentu setiap minggu.

  5. Kode dengan waktu terbatas: kode yang diatur agar berlaku selama durasi tertentu.

  6. 0,5 detik: diperoleh dari data laporan pengujian internal.

  7. 10 bulan: dari data pengujian internal; durasi sebenarnya mungkin berbeda-beda tergantung frekuensi penggunaan.

  8. Ketebalan lain: jika ketebalan pintu tidak memenuhi rentang ukuran ini, hubungi pusat layanan pelanggan resmi kunci pintar Philips atau dealer offline yang ditunjuk.

  9. Keypad digital yang ditampilkan pada foto produk mungkin berbeda dengan tampilan sebenarnya. Harap mengacu pada tampilan keypad digital sebenarnya.