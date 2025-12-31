2 year warranty
DDL610LKAKB/00
Kontrol pintar jarak jauh
Rasakan kemutakhiran kontrol pintar jarak jauh secara real-time dengan Philips DDL610-5HBS! Hubungkan ke gateway, sinkronkan dengan ponsel, dan selesai! Anda siap membuka kunci serta memantau log akses dan peringatannya dari mana saja.
Kompatibel dengan gateway*
Pembukaan kunci dengan akses jarak jauh
Senyapkan dengan tombol "0"
Pencegahan pembobolan lubang intip
Bersertifikat IP65
Setelah menautkan ke gateway, DDL610-5HBS memungkinkan Anda memantau status kunci pintu, melihat log pembukaan kunci, log bel pintu, dan log peringatan melalui aplikasi seluler dengan mudah dari mana saja.
Hubungkan ke gateway, lalu ketuk tombol buka kunci di aplikasi untuk mengakses DDL610-5HBS dari jarak jauh. Nikmati kemudahan membuka pintu sekali sentuh, baik di dalam maupun di luar rumah.
Setelah menghubungkan DDL610-5HBS ke gateway, gunakan aplikasi seluler untuk membuat dan berbagi kode PIN sementara dari jarak jauh*. Pilih kode satu kali yang tersedia* dan berlaku selama 6 jam, kode berulang*, atau kode dengan batas waktu* yang disesuaikan untuk mengakomodasi berbagai tamu dengan mudah.
Ulasan
Gateway: termasuk aksesori, DDL610-5HBS terhubung ke jaringan melalui gateway untuk pengoperasian jarak jauh.
Kode PIN sementara: kode satu kali, kode berulang, dan kode dengan waktu terbatas tergolong kode PIN sementara.
Kode sekali pakai: maksimal 10 kode unik sekali pakai dengan waktu terbatas dapat dibuat dalam waktu 1 jam.
Kode berulang: kode yang dapat digunakan ulang pada waktu-waktu tertentu setiap minggu.
Kode dengan waktu terbatas: kode yang diatur agar berlaku selama durasi tertentu.
0,5 detik: diperoleh dari data laporan pengujian internal.
10 bulan: dari data pengujian internal; durasi sebenarnya mungkin berbeda-beda tergantung frekuensi penggunaan.
Ketebalan lain: jika ketebalan pintu tidak memenuhi rentang ukuran ini, hubungi pusat layanan pelanggan resmi kunci pintar Philips atau dealer offline yang ditunjuk.
Keypad digital yang ditampilkan pada foto produk mungkin berbeda dengan tampilan sebenarnya. Harap mengacu pada tampilan keypad digital sebenarnya.