2 year warranty
DDL615LIPKB/00
Aman dan minimalis
DDL615-5HBS memadukan keamanan dan desain yang minimalis, dengan panel 56 mm* yang simpel untuk berbagai jenis pintu. Siapkan dengan mudah melalui Aplikasi Home Access. Buka kunci dengan cepat lewat sensor sidik jari pada gagang. Sementara pengelolaan PIN jarak jauh menjamin keamanan akses.
Kompatibel dengan Aplikasi Home Access*
PIN kontrol akses offline*
Verifikasi ganda
Buka kunci dengan sidik jari yang intuitif
Setelah menautkan Aplikasi Home Access dan terhubung via Bluetooth, pengguna dapat dengan mudah menyiapkan kunci DDL615-5HBS. Hal ini termasuk menambah atau menghapus metode pembukaan kunci, mengatur volume, dan mengaktifkan penguncian elektronik. Pengguna juga dapat mengakses catatan pembukaan kunci, catatan bel pintu, notifikasi peringatan, dan catatan operasi sistem. Penyiapan mudah dan intuitif, tanpa beban pikiran.
Saat ada tamu yang datang, Anda dapat membuat PIN kontrol akses offline dari jarak jauh melalui aplikasi, di mana pun Anda berada. Tersedia kode sekali pakai* yang berlaku selama 6 jam, kode berulang*, atau kode dengan waktu terbatas*. Bagikan PIN kontrol akses ini kepada tamu Anda untuk akses yang mudah dan aman!
Dalam mode verifikasi ganda, Anda dapat memilih dua dari tiga metode pembukaan kunci—sidik jari, kode PIN, atau key tag—untuk identifikasi. Kedua metode tersebut harus berhasil diverifikasi untuk membuka kunci, yang memberikan keamanan ekstra untuk rumah Anda.
Ulasan
Aplikasi Home Access: DDL615-5HBS kompatibel dengan aplikasi "Home Access".
56 mm: data diperoleh dari pengukuran aktual, dengan toleransi ±2 mm.
PIN kontrol akses: Istilah umum untuk berbagai solusi PIN sementara, termasuk kode sekali pakai, kode berulang, dan kode dengan waktu terbatas.
Kode sekali pakai: maksimal 10 kode unik sekali pakai dengan waktu terbatas dapat dibuat dalam waktu 1 jam.
Kode berulang: kode yang dapat digunakan ulang pada waktu-waktu tertentu setiap minggu.
Kode dengan waktu terbatas: kode yang diatur agar berlaku selama durasi tertentu.
0,5 detik: diperoleh dari laporan pengujian internal.
5 bulan: diperoleh dari data pengujian internal; masa pakai baterai sebenarnya bisa saja berbeda, tergantung frekuensi penggunaan.
Ketebalan lain: kit pemasangan yang disertakan cocok untuk pintu dengan ketebalan yang disebutkan. Untuk ketebalan pintu di luar rentang ukuran ini, silakan hubungi pusat layanan pelanggan resmi kunci pintar Philips atau dealer offline yang ditunjuk.
Keypad digital yang ditampilkan pada foto produk mungkin berbeda dengan tampilan sebenarnya. Harap mengacu pada tampilan keypad digital sebenarnya.