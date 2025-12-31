Memenuhi segala kebutuhan masuk tamu

Saat ada tamu yang datang, Anda dapat membuat PIN kontrol akses offline dari jarak jauh melalui aplikasi, di mana pun Anda berada. Tersedia kode sekali pakai* yang berlaku selama 6 jam, kode berulang*, atau kode dengan waktu terbatas*. Bagikan PIN kontrol akses ini kepada tamu Anda untuk akses yang mudah dan aman!