Dengan pemindaian telapak tangan tanpa sentuhan

Hanya dengan pemindaian telapak tangan, pintu langsung terbuka saat Anda mendekat. Pengenalan urat nadi telapak tangan memanfaatkan cahaya inframerah dekat yang diserap hemoglobin dalam darah untuk menangkap gambar secara akurat, sehingga memungkinkan pembukaan kunci yang aman melalui perbandingan urat nadi telapak tangan. Dengan pengenalan langsung, sistem ini akurat, aman, dan menawarkan keunggulan tanpa sentuhan, yang mengatasi masalah sidik jari samar dan jari kering. Cocok untuk seluruh anggota keluarga.