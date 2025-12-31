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DDL702FACBW/97
Pembukaan kunci dengan urat nadi telapak tangan
Rasakan kemudahan pembukaan kunci dengan urat nadi telapak tangan lewat pemindaian yang sederhana! Philips DDL702-MVP-17HWS menggunakan fitur pengenalan urat nadi telapak tangan yang memungkinkan Anda membuka kunci dengan mudah saat mengangkat telapak tangan. Nikmati kemudahan akses pintu tanpa sentuhan dengan sensor spasial untuk keluarga Anda.
Pengenalan urat nadi telapak tangan
Interkom video jarak jauh
Deteksi gerakan melalui radar
Layar LCD 4 inci
Dengan backset pintu 70 mm
Hanya dengan pemindaian telapak tangan, pintu langsung terbuka saat Anda mendekat. Pengenalan urat nadi telapak tangan memanfaatkan cahaya inframerah dekat yang diserap hemoglobin dalam darah untuk menangkap gambar secara akurat, sehingga memungkinkan pembukaan kunci yang aman melalui perbandingan urat nadi telapak tangan. Dengan pengenalan langsung, sistem ini akurat, aman, dan menawarkan keunggulan tanpa sentuhan, yang mengatasi masalah sidik jari samar dan jari kering. Cocok untuk seluruh anggota keluarga.
Setelah terhubung ke jaringan dan dipasangkan dengan Aplikasi Home Access*, DDL702-MVP-17HWS mengirim pesan bel pintu, riwayat akses, dan peringatan anomali kunci langsung ke ponsel Anda melalui notifikasi pop-up. Hal ini memungkinkan Anda memantau status pintu depan dengan mudah setiap saat. Rumah aman, bebas dari rasa khawatir.
Saat tamu membunyikan bel pintu, kunci akan langsung mengirim notifikasi ke Aplikasi Anda. Klik untuk menerima panggilan, lakukan percakapan audio dua arah tanpa hambatan, dan pantau pintu Anda dari jarak jauh. Lubang intip pintu visual akan otomatis mengambil foto atau video saat bel pintu berbunyi. Meskipun Anda tidak menerima panggilan, Anda dapat melihat log tamu setiap saat melalui riwayat pesan.
Ulasan
Aplikasi: DDL702-MVP-17HWS kompatibel dengan Aplikasi Home Access.
Penyimpanan cloud: hanya pengguna yang telah berlangganan layanan penyimpanan cloud yang dapat mengakses riwayat rekaman video. Jika belum berlangganan, pengguna hanya dapat melihat cuplikan dalam definisi tinggi.
1 meter: sensor radar dapat mendeteksi hingga 1 meter. Setelan default untuk peringatan deteksi objek adalah nonaktif, tetapi dapat diaktifkan melalui Aplikasi Home Access. Sesuaikan sensitivitas deteksi objek dalam program: sensitivitas tinggi pada 1 meter, sensitivitas rendah pada 0,5 meter. Durasi deteksi objek dapat diatur ke 10 detik, 20 detik, 30 detik, atau 60 detik.
Tanggam elektronik mekanis: merujuk pada tanggam yang dilengkapi dengan motor eksternal dan deteksi elektronik. Ketika dipicu oleh baut pembantu dan mendeteksi kunci pintu dalam status tertutup, motor eksternal mengaktifkan deadbolt untuk melakukan penguncian.
10 detik: diperoleh dari data laporan pengujian internal.
3 bulan: diperoleh dari data pengujian internal; durasi sebenarnya mungkin berbeda-beda, tergantung frekuensi penggunaan.
Ketebalan lain: kit pemasangan yang disertakan cocok untuk pintu dengan ketebalan yang disebutkan. Untuk ketebalan pintu di luar rentang ukuran ini, silakan hubungi pusat layanan pelanggan resmi kunci pintar Philips atau dealer offline yang ditunjuk.
Navigasi suara asli: secara default dalam bahasa Inggris, tetapi dapat dengan mudah dialihkan ke bahasa lain melalui pengaturan kunci.