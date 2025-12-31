Tetap terhubung ke rumah Anda dari mana saja

Kunci pintar kami langsung mengirimkan notifikasi ke Aplikasi saat tamu membunyikan bel pintu. Hanya dengan satu ketukan, Anda dapat menggunakan interkom dua arah secara real-time dan melihat situasi di luar dari jarak jauh. Selain itu, kunci secara otomatis mengambil foto atau merekam video saat bel pintu ditekan. Dengan begitu, Anda dapat memeriksa informasi tamu kapan saja melalui riwayat akses, meskipun tidak terhubung.