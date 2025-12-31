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  • Menangkap ID wajah Anda dengan cerdas
  • Menangkap ID wajah Anda dengan cerdas
  • Menangkap ID wajah Anda dengan cerdas
  • Menangkap ID wajah Anda dengan cerdas
  • Menangkap ID wajah Anda dengan cerdas
  • Menangkap ID wajah Anda dengan cerdas
  • Menangkap ID wajah Anda dengan cerdas
  • Menangkap ID wajah Anda dengan cerdas
  • Menangkap ID wajah Anda dengan cerdas
  • Menangkap ID wajah Anda dengan cerdas

Dihentikan

7000 seriesKunci pintu pintar dengan pengenalan wajah

DDL709NCAFCW/00

DDL709-FVP-7HWS

Menangkap ID wajah Anda dengan cerdas

Rasakan pengalaman membuka pintu tanpa sentuhan dengan kunci pintu pengenal wajah Philips. Dengan teknologi buka kunci dengan wajah 3D, kunci pintu ini menangkap fitur wajah untuk membuka kunci dengan cepat dan mudah saat Anda mendekati pintu.

Lihat semua manfaat

Untuk pengalaman membuka pintu tanpa sentuhan

Menangkap ID wajah Anda dengan cerdas

  • Interkom video jarak jauh

  • Buka kunci dengan pengenalan wajah 3D

  • Layar IPS 4 inci

  • Koneksi Wi-Fi realtime

  • Dengan backset 60 mm

Praktis, tanpa sentuhan

Praktis, tanpa sentuhan

Dengan kamera ganda yang menyimulasikan pencitraan mata manusia dan mendapatkan fitur 3D wajah seseorang, kunci kami dapat secara efektif mengidentifikasi individu dalam foto, video, dan bahkan ketika mengenakan riasan. Sensor ultrasonik* memulai autentikasi wajah saat Anda mendekat dalam jarak 1 meter dari kunci, menarik baut pengunci secara otomatis setelah berhasil dikenali. Langsung masuk tanpa langkah tambahan!

Memberi Anda informasi tentang situasi di luar rumah setiap saat

Memberi Anda informasi tentang situasi di luar rumah setiap saat

Kunci pintu dengan pengenalan wajah Philips mendukung koneksi Wi-Fi sehingga Anda dapat terus mengetahui informasi terbaru secara real-time. Setelah terhubung dengan Aplikasi, Anda dapat melihat riwayat akses, mengirim kode PIN sementara dari jarak jauh, dan memeriksa situasi langsung di depan pintu hanya dengan mengetuk tombol video.

Tetap terhubung ke rumah Anda dari mana saja

Tetap terhubung ke rumah Anda dari mana saja

Kunci pintar kami langsung mengirimkan notifikasi ke Aplikasi saat tamu membunyikan bel pintu. Hanya dengan satu ketukan, Anda dapat menggunakan interkom dua arah secara real-time dan melihat situasi di luar dari jarak jauh. Selain itu, kunci secara otomatis mengambil foto atau merekam video saat bel pintu ditekan. Dengan begitu, Anda dapat memeriksa informasi tamu kapan saja melalui riwayat akses, meskipun tidak terhubung.

Spesifikasi Teknis

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Penafian

  1. Aplikasi: mengacu pada Aplikasi Philips EasyKey Plus.

  2. Sensor ultrasonik: ini adalah sensor jarak yang diaktifkan secara default dan memiliki jarak sensor 1 meter (toleransi +0,05 meter) ketika diaktifkan dengan aktivasi pengenalan wajah.

  3. Penyimpanan cloud: hanya pengguna yang telah berlangganan layanan penyimpanan cloud yang dapat mengakses riwayat video yang tersimpan. Pengguna lain hanya dapat melihat cuplikan definisi tinggi.

  4. 2 meter: jarak maksimum yang terdeteksi oleh sensor ultrasonik jika terjadi ketidaknormalan. Fungsi alarm objek yang bergerak dinonaktifkan secara default, tetapi dapat diaktifkan melalui Aplikasi dan mengatur jarak deteksi ke 1 meter, 1,5 meter, atau 2 meter.

  5. 3 bulan: diperoleh dari data pengujian internal; masa pakai baterai sebenarnya bisa saja berbeda, tergantung frekuensi penggunaan.

  6. Ketebalan lain: kit pemasangan yang disertakan cocok untuk pintu dengan ketebalan yang disebutkan. Untuk ketebalan pintu di luar rentang ukuran ini, silakan hubungi pusat layanan pelanggan resmi kunci pintar Philips atau dealer offline yang ditunjuk.

  7. Keypad digital yang ditampilkan pada foto produk mungkin berbeda dengan tampilan sebenarnya. Harap mengacu pada tampilan keypad digital sebenarnya.