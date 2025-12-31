Pantau rumah Anda 24/7 secara online

Ketika tamu membunyikan bel pintu, Anda akan langsung menerima notifikasi di Aplikasi Home Access. Ketuk pesan untuk memulai percakapan audio dua arah dan melihat pintu rumah Anda dari jarak jauh. Selain itu, lubang intip video akan otomatis mengambil foto atau video setiap kali bel pintu ditekan. Meski tidak dapat langsung merespons, Anda dapat memeriksa detail tamu dengan mudah melalui log.