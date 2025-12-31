2 year warranty
DDL720CCCKW/00
Wajah Anda jadi kunci
Nikmati kemudahan membuka kunci menggunakan teknologi pengenalan wajah dengan Philips DDL720-FVP-7HWS. Kamera gandanya meniru pencitraan pada mata manusia untuk menangkap dan mengenali fitur wajah 3D guna membuka kunci pintu Anda tanpa sentuh—wajah Andalah kuncinya.
Buka kunci dengan wajah 3D
Deteksi gerakan melalui radar
Layar LCD 4 inci
Saat Anda mendekati kunci pintar Philips DD720-FVP-7HWS dalam jarak 1 meter*, sensor radar akan aktif dan memicu modul pengenalan wajah. Kamera depan ganda menangkap fitur wajah unik Anda dalam bentuk 3D, yang secara efektif mengidentifikasi foto, video, riasan, dan banyak lagi—sehingga membuka kunci dengan wajah menjadi lebih mudah. Membuka pintu secara manual sudah ketinggalan zaman.
DDL720-FVP-7HWS kompatibel dengan Aplikasi Home Access. Setelah terhubung ke jaringan, Anda dapat mengakses catatan pengoperasian kunci, notifikasi bel pintu, dan riwayat pembukaan kunci kapan saja, di mana saja. Dapatkan peringatan langsung tentang aktivitas abnormal via notifikasi pop-up untuk memastikan keamanan pintu rumah Anda.
Ketika tamu membunyikan bel pintu, Anda akan langsung menerima notifikasi di Aplikasi Home Access. Ketuk pesan untuk memulai percakapan audio dua arah dan melihat pintu rumah Anda dari jarak jauh. Selain itu, lubang intip video akan otomatis mengambil foto atau video setiap kali bel pintu ditekan. Meski tidak dapat langsung merespons, Anda dapat memeriksa detail tamu dengan mudah melalui log.
Ulasan
Aplikasi Home Access: DDL720-FVP-7HWS kompatibel dengan Aplikasi Home Access.
Penyimpanan cloud: hanya pelanggan layanan penyimpanan cloud yang dapat mengakses rekaman video; selain pelanggan hanya dapat melihat foto dalam definisi tinggi.
1 meter: sensor radar mendeteksi aktivitas hingga jarak 1 meter. Peringatan deteksi objek nonaktif secara default, tetapi dapat diaktifkan melalui Aplikasi Home Access. Anda dapat mengatur sensitivitas deteksi objek melalui Aplikasi: sensitivitas tinggi pada jarak 1 meter dan sensitivitas rendah pada jarak 0,5 meter. Tersedia beberapa pilihan durasi deteksi objek: 10, 20, 30, atau 60 detik.
Tanggam elektronik mekanis: merujuk pada tanggam yang dilengkapi motor eksternal dan fitur deteksi elektronik. Ketika pengunci sensor dipicu dan kunci pintu ditutup, motor eksternal akan mengaktifkan gerendel untuk melakukan penguncian.
10 detik: diperoleh dari data laporan pengujian internal.
Mode keamanan: hanya tersedia ketika menggunakan mortise dengan sakelar deteksi. Jika mortise tanpa sakelar deteksi digunakan, fungsi mode keamanan tidak akan tersedia.
Fitur Khusus: Mode keamanan memerlukan mortise standar 311 dengan modul deteksi internal untuk mengaktifkan peringatan anomali keamanan dan pengunci. Fungsi tersebut tidak tersedia jika mortise mekanis tanpa sakelar deteksi digunakan.
3 bulan: diperoleh dari data pengujian internal; masa pakai baterai sebenarnya bisa saja berbeda, tergantung frekuensi penggunaan.
Ketebalan lain: kit pemasangan yang disertakan cocok untuk pintu dengan ketebalan yang disebutkan. Untuk ketebalan pintu di luar rentang ukuran ini, silakan hubungi pusat layanan pelanggan resmi kunci pintar Philips atau dealer offline yang ditunjuk.