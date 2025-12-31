2 year warranty
DDL720FCAKW/00
Cukup dengan telapak tangan
Nikmati pengalaman membuka kunci pintu hanya dengan melambaikan telapak tangan! Philips DDL720-MVP-17HWS memiliki fitur deteksi urat nadi telapak tangan untuk membuka kunci pintu. Tanpa sentuhan, cukup dengan telapak tangan.
Pengenalan urat nadi telapak tangan
Deteksi gerakan melalui radar
Layar LCD 4 inci
Deteksi urat nadi telapak tangan menggunakan lampu inframerah jarak dekat untuk mendeteksi hemoglobin dalam darah yang mengalir, menangkap gambar yang akurat untuk membuka kunci dengan aman melalui perbandingan urat nadi telapak tangan. Dengan pengenalan langsung, sensor ini akurat, aman, dan bebas sentuhan sehingga mengatasi berbagai masalah, seperti sidik jari yang tidak terbaca dengan jelas dan kulit yang kering. Cocok untuk seluruh keluarga.
DDL720-MVP-17HWS kompatibel dengan Aplikasi Home Access. Setelah terhubung ke jaringan, Anda dapat mengakses catatan pengoperasian kunci, notifikasi bel pintu, dan riwayat pembukaan kunci kapan saja, di mana saja. Dapatkan peringatan langsung tentang aktivitas abnormal via notifikasi pop-up untuk memastikan keamanan pintu rumah Anda.
Ketika tamu membunyikan bel pintu, Anda akan langsung menerima notifikasi di Aplikasi Home Access. Cukup ketuk pesan untuk memulai percakapan audio dua arah dan memeriksa pintu rumah Anda dari jarak jauh. Selain itu, lubang intip video akan otomatis mengambil foto atau merekam video setiap kali bel pintu ditekan. Meski tidak dapat langsung merespons, Anda dapat memeriksa detail tamu dengan mudah melalui log.
Ulasan
Aplikasi Home Access: DDL720-MVP-17HWS kompatibel dengan Aplikasi Home Access.
Penyimpanan cloud: hanya pelanggan layanan penyimpanan cloud yang dapat mengakses rekaman video; selain pelanggan hanya dapat melihat foto dalam definisi tinggi.
1 meter: sensor radar mendeteksi aktivitas hingga jarak 1 meter. Peringatan deteksi objek nonaktif secara default, tetapi dapat diaktifkan melalui Aplikasi Home Access. Anda dapat mengatur sensitivitas deteksi objek melalui Aplikasi: sensitivitas tinggi pada jarak 1 meter dan sensitivitas rendah pada jarak 0,5 meter. Tersedia beberapa pilihan durasi deteksi objek: 10, 20, 30, atau 60 detik.
Tanggam elektronik mekanis: merujuk pada tanggam yang dilengkapi motor eksternal dan fitur deteksi elektronik. Ketika pengunci sensor dipicu dan kunci pintu ditutup, motor eksternal akan mengaktifkan gerendel untuk melakukan penguncian.
3 bulan: diperoleh dari data pengujian internal; masa pakai baterai sebenarnya bisa saja berbeda, tergantung frekuensi penggunaan.
Ketebalan lain: kit pemasangan yang disertakan cocok untuk pintu dengan ketebalan yang disebutkan. Untuk ketebalan pintu di luar rentang ukuran ini, silakan hubungi pusat layanan pelanggan resmi kunci pintar Philips atau dealer offline yang ditunjuk.
10 detik: diperoleh dari data laporan pengujian internal.
Tanggam: model ini hadir dengan tanggam 311 yang dilengkapi modul sensor dan kompatibel dengan tanggam mekanis 301. Apabila menggunakan tanggam 311, hanya mode Otomatis yang didukung.