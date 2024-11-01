DDL801LAFKB/00
Koneksi pintar jarak jauh
Kontrol pintar real-time, keamanan dalam genggaman! Hubungkan ke gateway, sandingkan dengan aplikasi seluler. Dengan Philips DDL801-5HBS, Anda dapat membuka kunci seketika serta mengakses log dan peringatan kunci pintu. Kontrol segala aktivitas pintu rumah Anda kapan saja, di mana saja!See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Dengan DDL801-5HBS yang terhubung ke gateway dan aplikasi kami, Anda dapat memantau aktivitas pintu Anda dengan mudah dari mana saja. Periksa status kunci, log akses, lihat aktivitas bel pintu, dan terima peringatan secara real-time—semuanya dalam genggaman. Tingkatkan ke solusi keamanan yang lebih pintar dan lebih aman dengan praktis!
Setelah DDL801-5HBS terhubung ke gateway dan disandingkan dengan aplikasi, Anda dapat membuka kunci pintu dari jarak jauh hanya dengan sekali ketuk di ponsel. Akses secara langsung dengan sekali ketuk dari mana saja. Nikmati kemudahan membuka kunci dari jarak jauh sekarang!
Setelah terhubung dengan gateway dan disandingkan dengan aplikasi, DDL801-5HBS memungkinkan Anda membuat dan berbagi kode PIN sementara* dengan mudah melalui aplikasi. Tersedia pilihan kode satu kali* yang berlaku selama 6 jam, kode berulang*, atau kode terbatas waktu* untuk mengakomodasi berbagai jenis pengunjung. Dengan fleksibilitas ini, tamu dapat masuk ke dalam rumah lebih mudah sekaligus meningkatkan keamanan dan kenyamanan di rumah Anda.
Berkat sensor sidik jari semikonduktor, proses verifikasi hanya membutuhkan waktu 0,5 detik*. Saat Anda memegang gagang pintu, jari Anda secara natural akan menyentuh pemindai. Setelah terdeteksi, cukup dorong gagang untuk membuka pintu. Nikmati pengalaman yang cepat dan mudah.
Lindungi rumah Anda dan bebas khawatir dengan DDL801-5HBS, yang dilengkapi peringatan perusakan kunci pintu, malafungsi kait pintu, penguncian sistem, dan mode keamanan aktif. Jika timbul masalah, Anda akan menerima peringatan langsung di aplikasi seluler. Keamanan terjaga, bebas rasa khawatir.
Disempurnakan dengan tombol pengalih buka cepat pada unit dalam ruangan DDL801-5HBS, fitur ini membuat Anda tetap merasa tenang dalam keadaan darurat. Jika fungsi elektronik kunci pintar tidak berfungsi, cukup putar tombol untuk membuka kunci pintu dengan mudah. Keselamatan Anda, prioritas kami!
Dalam mode verifikasi ganda, Anda dapat memilih dua dari tiga metode pembukaan kunci—sidik jari, kode PIN, atau key tag—untuk identifikasi. Kedua metode tersebut harus berhasil diverifikasi untuk membuka kunci, yang memastikan keamanan ganda untuk rumah Anda.
Buka kunci dengan mudah menggunakan aplikasi seluler, sidik jari, kode PIN, key tag, atau kunci mekanis—lima metode yang memudahkan Anda memenuhi segala kebutuhan keluarga.
Gagang pintu bagian dalam kami dilengkapi sensor sentuh dan inframerah. Cukup sentuh gagang, lalu sensor inframerah akan mendeteksi tangan Anda untuk membuka kunci pintu dengan mudah. Praktis, cocok bagi pengguna yang sering bepergian!
DDL801-5HBS tersedia dalam paket suara bahasa Mandarin dan Inggris secara default. Anda dapat menambahkan bahasa ketiga pilihan Anda melalui pembaruan OTA* paket suara aplikasi. Bahasa yang tersedia saat ini meliputi bahasa Spanyol, Portugis, Indonesia, dan Prancis, yang meningkatkan pengalaman penggunaan kunci pintu pintar Anda!
Tombol "0" berfungsi sebagai tombol digit dan tombol senyap. Tekan tombol ini selama 2 detik untuk mengaktifkan mode senyap agar keluarga Anda tidak terganggu saat beristirahat. Desain yang cermat ini menyempurnakan pengalaman Anda dengan kesederhanaan dan kemudahan!
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