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  • Koneksi pintar jarak jauh Koneksi pintar jarak jauh Koneksi pintar jarak jauh

    8000 series Kunci pintar dorong-tarik

    DDL801LAFKB/00

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan
    2 Award

    Koneksi pintar jarak jauh

    Kontrol pintar real-time, keamanan dalam genggaman! Hubungkan ke gateway, sandingkan dengan aplikasi seluler. Dengan Philips DDL801-5HBS, Anda dapat membuka kunci seketika serta mengakses log dan peringatan kunci pintu. Kontrol segala aktivitas pintu rumah Anda kapan saja, di mana saja!

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    8000 series Kunci pintar dorong-tarik

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    Koneksi pintar jarak jauh

    Kontrol segala aktivitas pintu rumah Anda

    • Kompatibel dengan gateway*
    • Buka kunci dari jarak jauh
    • Senyapkan dengan tombol "0"
    • Tombol pengalih buka cepat dalam ruangan
    • Bersertifikat IP65
    Ketahui situasi di sekitar pintu kapan saja

    Ketahui situasi di sekitar pintu kapan saja

    Dengan DDL801-5HBS yang terhubung ke gateway dan aplikasi kami, Anda dapat memantau aktivitas pintu Anda dengan mudah dari mana saja. Periksa status kunci, log akses, lihat aktivitas bel pintu, dan terima peringatan secara real-time—semuanya dalam genggaman. Tingkatkan ke solusi keamanan yang lebih pintar dan lebih aman dengan praktis!

    Ketuk untuk membuka kunci secara langsung

    Ketuk untuk membuka kunci secara langsung

    Setelah DDL801-5HBS terhubung ke gateway dan disandingkan dengan aplikasi, Anda dapat membuka kunci pintu dari jarak jauh hanya dengan sekali ketuk di ponsel. Akses secara langsung dengan sekali ketuk dari mana saja. Nikmati kemudahan membuka kunci dari jarak jauh sekarang!

    Tamu dapat masuk dengan mudah

    Tamu dapat masuk dengan mudah

    Setelah terhubung dengan gateway dan disandingkan dengan aplikasi, DDL801-5HBS memungkinkan Anda membuat dan berbagi kode PIN sementara* dengan mudah melalui aplikasi. Tersedia pilihan kode satu kali* yang berlaku selama 6 jam, kode berulang*, atau kode terbatas waktu* untuk mengakomodasi berbagai jenis pengunjung. Dengan fleksibilitas ini, tamu dapat masuk ke dalam rumah lebih mudah sekaligus meningkatkan keamanan dan kenyamanan di rumah Anda.

    Pengenalan cepat sekali pegang

    Pengenalan cepat sekali pegang

    Berkat sensor sidik jari semikonduktor, proses verifikasi hanya membutuhkan waktu 0,5 detik*. Saat Anda memegang gagang pintu, jari Anda secara natural akan menyentuh pemindai. Setelah terdeteksi, cukup dorong gagang untuk membuka pintu. Nikmati pengalaman yang cepat dan mudah.

    Tiada lagi masalah keamanan

    Tiada lagi masalah keamanan

    Lindungi rumah Anda dan bebas khawatir dengan DDL801-5HBS, yang dilengkapi peringatan perusakan kunci pintu, malafungsi kait pintu, penguncian sistem, dan mode keamanan aktif. Jika timbul masalah, Anda akan menerima peringatan langsung di aplikasi seluler. Keamanan terjaga, bebas rasa khawatir.

    Putar untuk membuka kunci

    Putar untuk membuka kunci

    Disempurnakan dengan tombol pengalih buka cepat pada unit dalam ruangan DDL801-5HBS, fitur ini membuat Anda tetap merasa tenang dalam keadaan darurat. Jika fungsi elektronik kunci pintar tidak berfungsi, cukup putar tombol untuk membuka kunci pintu dengan mudah. Keselamatan Anda, prioritas kami!

    Langkah pembukaan kunci ekstra demi keamanan maksimal

    Langkah pembukaan kunci ekstra demi keamanan maksimal

    Dalam mode verifikasi ganda, Anda dapat memilih dua dari tiga metode pembukaan kunci—sidik jari, kode PIN, atau key tag—untuk identifikasi. Kedua metode tersebut harus berhasil diverifikasi untuk membuka kunci, yang memastikan keamanan ganda untuk rumah Anda.

    Dapat diakses semua anggota keluarga

    Dapat diakses semua anggota keluarga

    Buka kunci dengan mudah menggunakan aplikasi seluler, sidik jari, kode PIN, key tag, atau kunci mekanis—lima metode yang memudahkan Anda memenuhi segala kebutuhan keluarga.

    Sentuh untuk membuka kunci secara langsung

    Sentuh untuk membuka kunci secara langsung

    Gagang pintu bagian dalam kami dilengkapi sensor sentuh dan inframerah. Cukup sentuh gagang, lalu sensor inframerah akan mendeteksi tangan Anda untuk membuka kunci pintu dengan mudah. Praktis, cocok bagi pengguna yang sering bepergian!

    Memenuhi kebutuhan bahasa Anda dengan mudah

    Memenuhi kebutuhan bahasa Anda dengan mudah

    DDL801-5HBS tersedia dalam paket suara bahasa Mandarin dan Inggris secara default. Anda dapat menambahkan bahasa ketiga pilihan Anda melalui pembaruan OTA* paket suara aplikasi. Bahasa yang tersedia saat ini meliputi bahasa Spanyol, Portugis, Indonesia, dan Prancis, yang meningkatkan pengalaman penggunaan kunci pintu pintar Anda!

    Mode senyap agar tidak mengganggu istirahat keluarga Anda

    Mode senyap agar tidak mengganggu istirahat keluarga Anda

    Tombol "0" berfungsi sebagai tombol digit dan tombol senyap. Tekan tombol ini selama 2 detik untuk mengaktifkan mode senyap agar keluarga Anda tidak terganggu saat beristirahat. Desain yang cermat ini menyempurnakan pengalaman Anda dengan kesederhanaan dan kemudahan!

    Spesifikasi Teknis

    • Solusi akses

      Buka kunci luar ruangan
      • Sidik jari
      • Kode PIN
      • Key tag
      • Kode PIN sementara
      • Kunci mekanis
      Buka kunci dalam ruangan
      • Tombol [OPEN]
      • Tombol pengalih

    • Desain & Tampilan

      Warna
      Abu-abu langit
      Gagang
      Model dorong-tarik

    • Kapasitas

      Kode PIN pengguna
      20 set (termasuk kode satu kali)
      Kode PIN utama
      1 set
      Sidik jari
      100 set (termasuk sidik jari utama)
      Key tag
      100 set

    • Spesifikasi Daya

      Catu daya
      • 4 baterai alkaline AA (min.)
      • 8 baterai alkaline AA (maks.)
      Masa pakai baterai
      10 bulan* (dengan 8 baterai terpasang)
      Catu daya eksternal
      Power bank 5 V
      Jenis baterai
      Baterai alkaline

    • Spesifikasi Pemasangan

      Ketebalan pintu
      • 38–60 mm
      • 60–90 mm
      • 90–120 mm
      • Kisaran lainnya*
      Arah bukaan pintu
      • Ayun masuk tangan kiri
      • Ayun keluar tangan kiri
      • Ayun masuk tangan kanan
      • Ayun keluar tangan kanan
      Jenis pintu
      • Pintu kayu
      • Pintu tembaga
      • Pintu keamanan
      Backset
      60 mm

    • Fitur unggulan

      Mode penguncian
      • Penguncian mekanis
      • Penguncian sistem
      Peringatan
      • Peringatan perusakan
      • Peringatan baterai lemah
      • Peringatan mode keamanan aktif
      • Peringatan malafungsi kait
      • Peringatan penguncian sistem
      Fitur pengaman
      • Kode PIN tersembunyi
      • Verifikasi ganda
      • Mode keamanan aktif

    Badge-D2C

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    • Gateway: termasuk aksesori, DDL801-5HBS terhubung ke jaringan melalui gateway untuk pengoperasian jarak jauh.
    • Aplikasi: DDL801-5HBS kompatibel dengan Aplikasi Home Access.
    • Kode PIN sementara: kode satu kali, kode berulang, dan kode dengan waktu terbatas tergolong kode PIN sementara.
    • Kode sekali pakai: maksimal 10 kode unik sekali pakai dengan waktu terbatas dapat dibuat dalam waktu 1 jam.
    • Kode berulang: kode yang dapat digunakan ulang pada waktu-waktu tertentu setiap minggu.
    • Kode dengan waktu terbatas: kode yang diatur agar berlaku selama durasi tertentu.
    • 0,5 detik: diperoleh dari data laporan pengujian internal.
    • Verifikasi ganda: Dalam mode verifikasi ganda, aplikasi memungkinkan buka kunci sekali ketuk dari jarak jauh.
    • OTA: Produk kami saat ini menawarkan paket suara dalam bahasa Spanyol, Portugis, Indonesia, dan Prancis. Bahasa lain sedang dikembangkan. Selengkapnya, hubungi dealer kunci pintu pintar Philips setempat.
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