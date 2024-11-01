Tamu dapat masuk dengan mudah

Setelah terhubung dengan gateway dan disandingkan dengan aplikasi, DDL801-5HBS memungkinkan Anda membuat dan berbagi kode PIN sementara* dengan mudah melalui aplikasi. Tersedia pilihan kode satu kali* yang berlaku selama 6 jam, kode berulang*, atau kode terbatas waktu* untuk mengakomodasi berbagai jenis pengunjung. Dengan fleksibilitas ini, tamu dapat masuk ke dalam rumah lebih mudah sekaligus meningkatkan keamanan dan kenyamanan di rumah Anda.