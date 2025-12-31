ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

        Dihentikan

        USB-A sampai USB-C

        DLC1511AW/97

        Kabel USB Tipe A ke C 0,2 m

        Isi daya dan hubungkan ponsel dengan kabel USB-C ini. Kompatibel dengan pengisi daya mobil atau dinding USB. Kabel ini bagus untuk cadangan atau pengganti!

        Lihat semua manfaat

        Kabel USB Tipe A ke C 0,2 m

        • Sinkronisasi dan Isi Daya

        • 0,2 m

        • Putih

        Konektor USB tipe C untuk pengisian daya kecepatan tinggi

        Konektor USB tipe C untuk pengisian daya kecepatan tinggi untuk perangkat kompatibel Tipe C terbaru Anda

        Kompatibel dengan pengisi daya dinding atau mobil USB

        Kompatibel dengan sumber daya berbasis USB – di dinding, mobil, atau komputer – untuk mengisi daya saat dibutuhkan.

        Kabel cadangan atau pengganti yang hebat untuk selalu dibawa

        Bawa, simpan di meja, atau ganti baru kabel yang hilang agar Anda selalu bisa terhubung dan mengisi daya saat perlu.

        Spesifikasi Teknis

        Hubungi Philips

        Kami siap membantu Anda

        Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

        • Penawaran khusus member.
        • Akses lebih awal ke promo.
        • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

        Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

        • Penawaran khusus member.
        • Akses lebih awal ke promo.
        • Info produk terbaru & tips hidup sehat.