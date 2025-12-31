2 year warranty
Dihentikan
DLC1511AW/97
Kabel USB Tipe A ke C 0,2 m
Isi daya dan hubungkan ponsel dengan kabel USB-C ini. Kompatibel dengan pengisi daya mobil atau dinding USB. Kabel ini bagus untuk cadangan atau pengganti!
Sinkronisasi dan Isi Daya
0,2 m
Putih
Konektor USB tipe C untuk pengisian daya kecepatan tinggi untuk perangkat kompatibel Tipe C terbaru Anda
Kompatibel dengan sumber daya berbasis USB – di dinding, mobil, atau komputer – untuk mengisi daya saat dibutuhkan.
Bawa, simpan di meja, atau ganti baru kabel yang hilang agar Anda selalu bisa terhubung dan mengisi daya saat perlu.