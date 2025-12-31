2 year warranty
Dihentikan
DLC2561NB/97
Kabel ekstensi USB male ke female
Kabel ekstensi USB 2 meter. Mendukung transfer data USB 3.0,
Sinkronisasi dan Isi Daya
USB 3.0
2 m
Mendukung kecepatan transfer USB 3.0 kecepatan tinggi 5 Gbps.
Kabel USB 2.0 ini menghubungkan ke komputer via USB untuk mengisi Smart Phone dengan mudah. Gunakan juga untuk menyambungkan ke charger USB dinding atau mobil untuk menyalakan dan mengisi daya Smart Phone.
Kompatibel dengan sumber daya berbasis USB – di dinding, mobil, atau komputer – untuk mengisi daya saat dibutuhkan.