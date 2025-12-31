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Dihentikan

Kabel USB

DLC2561NB/97

Kabel ekstensi USB male ke female

Kabel ekstensi USB 2 meter. Mendukung transfer data USB 3.0,

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Kabel ekstensi USB male ke female

  • Sinkronisasi dan Isi Daya

  • USB 3.0

  • 2 m

Mendukung transfer data USB 3.0

Mendukung kecepatan transfer USB 3.0 kecepatan tinggi 5 Gbps.

Kabel USB mengisi daya via komputer atau pengisi daya USB dinding atau otomatis

Kabel USB 2.0 ini menghubungkan ke komputer via USB untuk mengisi Smart Phone dengan mudah. Gunakan juga untuk menyambungkan ke charger USB dinding atau mobil untuk menyalakan dan mengisi daya Smart Phone.

Kompatibel dengan pengisi daya dinding atau mobil USB

Kompatibel dengan sumber daya berbasis USB – di dinding, mobil, atau komputer – untuk mengisi daya saat dibutuhkan.

Spesifikasi Teknis

Manual &amp; Dokumentasi

Brosur komersial yang diterjemahkan

  • PDF berkas, 161.8 kB
  • 21 July 2026

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