2 year warranty
Dihentikan
DLC3106A/00
Kabel USB-A ke USB-C 2 m
Isi daya perangkat ketika terhubung. Kompatibel dengan pengisi daya USB dinding atau mobil dengan soket USB-C. Sangat cocok dimiliki sebagai kabel cadangan atau pengganti!
Sinkronisasi dan Isi Daya
2 meter / 6,5 kaki
Bawa, simpan di meja, atau ganti baru kabel yang hilang agar Anda selalu bisa terhubung dan mengisi daya saat perlu.
Kompatibel dengan sumber daya berbasis USB – di dinding, mobil, atau komputer – untuk mengisi daya saat dibutuhkan.
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