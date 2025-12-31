Kabel cadangan atau pengganti yang hebat untuk selalu dibawa

Kabel 30-pin ke USB yang disertakan ini sangat penting untuk menyinkronkan iPhone atau Pod dengan iTunes, dan untuk mengisi daya via komputer atau pengisi daya USB. Bawa selalu, simpan di meja, atau jadikan pengganti kabel yang hilang sehingga Anda selalu bisa terhubung dan mengisi daya saat dibutuhkan.