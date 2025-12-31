2 year warranty
Dihentikan
DLC3106T/00
Kabel 3-in-1
Konektor Micro USB, USB-C, dan Lightning jadi satu. Cukup 1 kabel untuk semua perangkat seluler Anda.
Sinkronisasi dan Isi Daya
2 m
Cocok sebagai cadangan atau pengganti kabel Apple Lightning
Kabel 30-pin ke USB yang disertakan ini sangat penting untuk menyinkronkan iPhone atau Pod dengan iTunes, dan untuk mengisi daya via komputer atau pengisi daya USB. Bawa selalu, simpan di meja, atau jadikan pengganti kabel yang hilang sehingga Anda selalu bisa terhubung dan mengisi daya saat dibutuhkan.
Kompatibel dengan sumber daya berbasis USB – di dinding, mobil, atau komputer – untuk mengisi daya saat dibutuhkan.
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