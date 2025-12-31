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Kabel 3-in-1: Lightning, USB-C, Micro USB

DLC3106T/00

Kabel 3-in-1

Konektor Micro USB, USB-C, dan Lightning jadi satu. Cukup 1 kabel untuk semua perangkat seluler Anda.

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Panjang 2 meter/6 kaki

Kabel 3-in-1

  • Sinkronisasi dan Isi Daya

  • 2 m

Cocok sebagai cadangan atau pengganti kabel Apple Lightning

Cocok sebagai cadangan atau pengganti kabel Apple Lightning

Kabel cadangan atau pengganti yang hebat untuk selalu dibawa

Kabel 30-pin ke USB yang disertakan ini sangat penting untuk menyinkronkan iPhone atau Pod dengan iTunes, dan untuk mengisi daya via komputer atau pengisi daya USB. Bawa selalu, simpan di meja, atau jadikan pengganti kabel yang hilang sehingga Anda selalu bisa terhubung dan mengisi daya saat dibutuhkan.

Kompatibel dengan pengisi daya dinding atau mobil USB

Kompatibel dengan sumber daya berbasis USB – di dinding, mobil, atau komputer – untuk mengisi daya saat dibutuhkan.

Spesifikasi Teknis

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