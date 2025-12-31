2 year warranty
Dihentikan
DLC5204L/00
Kabel USB-C braided ke Lightning premium
Anda pasti membutuhkan kabel USB-C ke lightning ini untuk mengoptimalkan pengisi daya PD untuk iPhone dan iPad Anda. Kabel premium sepanjang 4 kaki untuk fleksibilitas ekstra.
Sinkronisasi dan Isi Daya
1.2 meter / 4 kaki
Kabel braided hitam
Pengiriman Daya
Bawa, simpan di meja, atau ganti baru kabel yang hilang agar Anda selalu bisa terhubung dan mengisi daya saat perlu.
Telah melalui lebih dari 10.000 kali uji tekanan untuk penggunaan di lingkungan yang menantang
Kompatibel dengan sumber daya berbasis USB – di dinding, mobil, atau komputer – untuk mengisi daya saat dibutuhkan.
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