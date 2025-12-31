2 year warranty
Dihentikan
DLC5531CB/97
Kabel USB-C ke USB-C 1,2 m
Isi daya dan hubungkan ponsel dengan kabel ini. Kompatibel dengan pengisi daya mobil atau dinding USB-C. Kabel ini bagus untuk cadangan atau pengganti!
Sinkronisasi dan Isi Daya
1.2 meter / 4 kaki
Hitam
Bawa, simpan di meja, atau ganti baru kabel yang hilang agar Anda selalu bisa terhubung dan mengisi daya saat perlu.
Kompatibel dengan sumber daya berbasis USB – di dinding, mobil, atau komputer – untuk mengisi daya saat dibutuhkan.
Pastikan Anda selalu membawa kabel USB agar selalu siap mengunggah konten, memperbarui perangkat, atau mengisi daya dari sumber USB.