2 year warranty
Dihentikan
DLC5531CW/97
Kabel USB-C ke USB-C 1,2 m
Isi daya dan hubungkan ponsel dengan kabel ini. Kompatibel dengan pengisi daya mobil atau USB Tipe C dinding. Kabel ini bagus untuk cadangan atau pengganti!
Sinkronisasi dan Isi Daya
1.2 meter / 4 kaki
Putih
Kompatibel dengan sumber daya berbasis USB – di dinding, mobil, atau komputer – untuk mengisi daya saat dibutuhkan.
Bawa, simpan di meja, atau ganti baru kabel yang hilang agar Anda selalu bisa terhubung dan mengisi daya saat perlu.
Pastikan Anda selalu membawa kabel USB agar selalu siap mengunggah konten, memperbarui perangkat, atau mengisi daya dari sumber USB.