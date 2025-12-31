Kabel USB-C ke Lightning iPhone 1 m

Sambungkan iPhone Anda dengan Macbook untuk menyinkronkan musik, aplikasi, foto, pembaruan, dan banyak lagi. Isi daya perangkat saat terhubung, serta kompatibel dengan pengisi daya USB mobil atau biasa. Output maks. 3 A. Sangat cocok dimiliki sebagai kabel cadangan atau pengganti!