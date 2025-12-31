ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Gambar utama
  • Gambar utama

Dihentikan

Kabel USB-C ke Lightning

DLC5545V/97

Kabel USB-C ke Lightning iPhone 1 m

Sambungkan iPhone Anda dengan Macbook untuk menyinkronkan musik, aplikasi, foto, pembaruan, dan banyak lagi. Isi daya perangkat saat terhubung, serta kompatibel dengan pengisi daya USB mobil atau biasa. Output maks. 3 A. Sangat cocok dimiliki sebagai kabel cadangan atau pengganti!

Lihat semua manfaat

Kabel USB-C ke Lightning iPhone 1 m

  • Sinkronisasi dan Isi Daya

  • 1 meter/3,2 kaki

Port USB-C dengan dukungan Power Delivery

USB-C adalah konektor pengisian daya terbaru yang digunakan oleh perangkat seluler seperti ponsel, kamera outdoor, dan tablet. PD (Power delivery) adalah standar USB bagi power delivery yang menetapkan standar power delivery sebesar 15W, 27W, 45W, hingga 100W.

Mendukung transfer data USB 2.0

Mendukung kecepatan transfer data USB 2.0 480 Mbps

Kabel cadangan atau pengganti yang hebat untuk selalu dibawa

Bawa, simpan di meja, atau ganti baru kabel yang hilang agar Anda selalu bisa terhubung dan mengisi daya saat perlu.

Spesifikasi Teknis

Manual &amp; Dokumentasi

Brosur komersial yang diterjemahkan

  • PDF berkas, 182.8 kB
  • 21 July 2026

Hubungi Philips

Kami siap membantu Anda

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.