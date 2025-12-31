2 year warranty
Dihentikan
DLC6506C/59
Adaptor - Tipe C ke USB-A
Adaptor USB Tipe-C (M) ke USB-A (F).
Port Tipe-C
USB 2.0
Hitam
Banyak port USB-C dan USB-A memungkinkan Anda untuk memperluas MacBook / MacBook Pro atau perangkat berkemampuan USB-C lainnya agar terhubung ke semua perangkat USB yang Anda butuhkan saat mengisi daya melalui pengisi daya USB-C.
Mendukung kecepatan transfer data USB 2.0 480 Mbps
USB-C adalah konektor pengisian daya terbaru yang digunakan oleh perangkat seluler seperti ponsel, kamera luar ruangan, dan tablet.
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