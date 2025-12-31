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        Dihentikan

        Hub USB C

        DLC6506C/59

        Adaptor - Tipe C ke USB-A

        Adaptor USB Tipe-C (M) ke USB-A (F).

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        Adaptor - Tipe C ke USB-A

        • Port Tipe-C

        • USB 2.0

        • Hitam

        Banyak port USB-C dan USB-A

        Banyak port USB-C dan USB-A memungkinkan Anda untuk memperluas MacBook / MacBook Pro atau perangkat berkemampuan USB-C lainnya agar terhubung ke semua perangkat USB yang Anda butuhkan saat mengisi daya melalui pengisi daya USB-C.

        Mendukung transfer data USB 2.0

        Mendukung kecepatan transfer data USB 2.0 480 Mbps

        Port USB-C untuk perangkat seluler terbaru

        USB-C adalah konektor pengisian daya terbaru yang digunakan oleh perangkat seluler seperti ponsel, kamera luar ruangan, dan tablet.

        Spesifikasi Teknis

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