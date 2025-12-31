2 year warranty
Dihentikan
DLC9530C/97
Kabel USB-C ke USB-C
Isi daya dan hubungkan ponsel dengan kabel USB-C ini. Kompatibel dengan pengisi daya USB dinding atau mobil dengan soket USB-C. Sangat cocok dimiliki sebagai kabel cadangan atau pengganti!
Sinkronisasi dan Isi Daya
1 meter/3,2 kaki
Pengiriman Daya
Putih
Bawa, simpan di meja, atau ganti baru kabel yang hilang agar Anda selalu bisa terhubung dan mengisi daya saat perlu.
Kompatibel dengan sumber daya berbasis USB – di dinding, mobil, atau komputer – untuk mengisi daya saat dibutuhkan.