Kabel USB-C ke Lightning 1,2 m

Sambungkan iPhone Anda dengan Macbook untuk menyinkronkan musik, aplikasi, foto, pembaruan, dan banyak lagi. Isi daya perangkat saat terhubung, serta kompatibel dengan pengisi daya mobil atau USB biasa. Sangat cocok dimiliki sebagai kabel cadangan atau pengganti!