2 year warranty
Dihentikan
DLC9543V/97
Kabel USB-C ke Lightning 1,2 m
Sambungkan iPhone Anda dengan Macbook untuk menyinkronkan musik, aplikasi, foto, pembaruan, dan banyak lagi. Isi daya perangkat saat terhubung, serta kompatibel dengan pengisi daya mobil atau USB biasa. Sangat cocok dimiliki sebagai kabel cadangan atau pengganti!
Sinkronisasi dan Isi Daya
1.2 meter / 4 kaki
Bawa, simpan di meja, atau ganti baru kabel yang hilang agar Anda selalu bisa terhubung dan mengisi daya saat perlu.
Kompatibel dengan sumber daya berbasis USB – di dinding, mobil, atau komputer – untuk mengisi daya saat dibutuhkan.