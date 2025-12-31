2 year warranty
Dihentikan
DLK02013B/97
Satu untuk semua dan semua untuk satu
Untuk tampilan lanskap dan potret, dilengkapi penjepit stylus di mana pun Anda memerlukannya untuk bisnis atau hiburan. Casing folio bermotif hairline dan berkualitas tinggi ini menawarkan setiap kenyamanan untuk profesional yang sering beraktivitas dengan perlindungan aman.
7" - 8"
Hitam
Cocok dan melindungi mayoritas tablet populer
Cukup lipat penutupnya di bawah tablet
Mode tampilan multi-sudut yang bisa disesuaikan dengan rotasi 360 derajat untuk tampilan lanskap dan potret