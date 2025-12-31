Satu untuk semua dan semua untuk satu

Untuk tampilan lanskap dan potret, dilengkapi penjepit stylus di mana pun Anda memerlukannya untuk bisnis atau hiburan. Casing folio bermotif hairline dan berkualitas tinggi ini menawarkan setiap kenyamanan untuk profesional yang sering beraktivitas dengan perlindungan aman.