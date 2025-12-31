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Dihentikan

Casing Folio Universal

DLK03033B/97

Satu untuk semua dan semua untuk satu

Untuk tampilan lanskap dan potret, dilengkapi penjepit stylus di mana pun Anda memerlukannya untuk bisnis atau hiburan. Casing folio bermotif hairline dan berkualitas tinggi ini menawarkan setiap kenyamanan untuk profesional yang sering beraktivitas dengan perlindungan aman.

Lihat semua manfaat

Dilengkapi fitur rotasi 360 derajat

Satu untuk semua dan semua untuk satu

  • 9" - 10"

  • Merah muda

Layar mudah diperlihatkan kepada orang lain

Cukup lipat penutupnya di bawah tablet

Melindungi dan menjaga tablet Anda dengan aman

Ukuran casing cocok dengan mayoritas tablet populer, melindungi dan menjaga tablet Anda dengan aman

Melindungi tablet dari goresan

Bahan folio dan pelapis berkualitas tinggi untuk melindungi tablet dari goresan

Spesifikasi Teknis

Manual &amp; Dokumentasi

Brosur komersial yang diterjemahkan

  • PDF berkas, 288.3 kB
  • 21 July 2026

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