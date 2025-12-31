2 year warranty
Dihentikan
DLK03033B/97
Satu untuk semua dan semua untuk satu
Untuk tampilan lanskap dan potret, dilengkapi penjepit stylus di mana pun Anda memerlukannya untuk bisnis atau hiburan. Casing folio bermotif hairline dan berkualitas tinggi ini menawarkan setiap kenyamanan untuk profesional yang sering beraktivitas dengan perlindungan aman.
9" - 10"
Merah muda
Cukup lipat penutupnya di bawah tablet
Ukuran casing cocok dengan mayoritas tablet populer, melindungi dan menjaga tablet Anda dengan aman
Bahan folio dan pelapis berkualitas tinggi untuk melindungi tablet dari goresan