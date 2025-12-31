2 year warranty
Dihentikan
DLK1415AB/97
Dudukan sepeda
Engsel ball joint pada dudukan ini memungkinkannya bisa diatur secara 360 derajat. Pasang dudukan pada ventilasi AC mobil. Prong yang bisa disetel cocok untuk ponsel berukuran 4 hingga 6 inci.
Dudukan Cerdas Ventilasi Mobil
Pasang iPod Anda dengan aman di dalam mobil di dalam dudukan yang fleksibel dan dapat berputar ini. Lehernya yang fleksibel memberikan posisi terbaik dan Anda pun bisa meletakkan iPod touch secara horizontal agar mudah dilihat.
Dudukan ini berputar 360 derajat, jadi Anda bisa meletakkan perangkat secara vertikal atau horizontal untuk akses terbaik dan tampilan yang mudah di dalam mobil.
Dudukan ini menahan iPhone Anda di dalam mobil dan memungkinkan Anda berbicara hands-free dengan headset Bluetooth.
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