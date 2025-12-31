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Dudukan Ponsel

DLK1415AB/97

Dudukan sepeda

Engsel ball joint pada dudukan ini memungkinkannya bisa diatur secara 360 derajat. Pasang dudukan pada ventilasi AC mobil. Prong yang bisa disetel cocok untuk ponsel berukuran 4 hingga 6 inci.

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Dudukan sepeda

  • Dudukan Cerdas Ventilasi Mobil

Dudukan mobil yang aman dengan leher fleksibel dan dudukan berputar

Pasang iPod Anda dengan aman di dalam mobil di dalam dudukan yang fleksibel dan dapat berputar ini. Lehernya yang fleksibel memberikan posisi terbaik dan Anda pun bisa meletakkan iPod touch secara horizontal agar mudah dilihat.

Rotasi 360 derajat sehingga praktis

Dudukan ini berputar 360 derajat, jadi Anda bisa meletakkan perangkat secara vertikal atau horizontal untuk akses terbaik dan tampilan yang mudah di dalam mobil.

Bebas berbicara secara hands-free dengan headset Bluetooth

Dudukan ini menahan iPhone Anda di dalam mobil dan memungkinkan Anda berbicara hands-free dengan headset Bluetooth.

Spesifikasi Teknis

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