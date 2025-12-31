2 year warranty
Dihentikan
DLK2415MB/97
Dudukan Mobil Magnet
Dudukan berbantalan magnet ini bisa disesuaikan diatur secara 360 derajat. Pasang dudukan pada ventilasi AC mobil. Casing gabungan aluminium dengan medan magnet tertutup tidak akan mengganggu sinyal.
Magnet
Terbuat dari Aluminium
Casing ini memiliki bagian bawah yang dapat dilepas untuk proses docking yang cepat dan mudah, namun perangkat masih terlindungi oleh bagian casing lainnya.
Dudukan mobil ini dilengkapi dengan magnet yang kuat sehingga perangkat bisa disesuaikan dalam 360 derajat. Dudukan mobilnya terpasang kuat pada dasbor menggunakan perekat 3M.
Dudukan ini berputar 360 derajat, jadi Anda bisa meletakkan perangkat secara vertikal atau horizontal untuk akses terbaik dan tampilan yang mudah di dalam mobil.
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