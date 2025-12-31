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Dudukan Ponsel

DLK3425NB/00

Dudukan Mobil Magnet

Dudukan lingkaran yang dapat disesuaikan arahnya ini menghadirkan fleksibilitas menyeluruh karena dapat diputar 360 derajat. Posisikan dudukan dengan pas ke ventilasi AC mobil. Permukaan magnetisnya membuat iPhone Anda menempel dengan aman pada dudukan (iPhone 12 atau 13 dengan dudukan magnetis)

Lihat semua manfaat

Untuk ventilasi AC

Dudukan Mobil Magnet

  • Ventilasi udara

  • Magnet

  • untuk seri iPhone 12 & 13

Rotasi 360 derajat sehingga praktis

Dudukan ini berputar 360 derajat, jadi Anda bisa meletakkan perangkat secara vertikal atau horizontal untuk akses terbaik dan tampilan yang mudah di dalam mobil.

Desain magnet yang kuat dengan permukaan anti-licin.

Dudukan mobil ini dilengkapi dengan magnet yang kuat sehingga perangkat bisa disesuaikan dalam 360 derajat. Dudukan mobilnya terpasang kuat pada dasbor menggunakan perekat 3M.

Spesifikasi Teknis

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