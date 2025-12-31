Dudukan Mobil Magnet

Dudukan lingkaran yang dapat disesuaikan arahnya ini menghadirkan fleksibilitas menyeluruh karena dapat diputar 360 derajat. Posisikan dudukan dengan pas ke ventilasi AC mobil. Permukaan magnetisnya membuat iPhone Anda menempel dengan aman pada dudukan (iPhone 12 atau 13 dengan dudukan magnetis)