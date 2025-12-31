2 year warranty
Dihentikan
DLK3425NB/00
Dudukan Mobil Magnet
Dudukan lingkaran yang dapat disesuaikan arahnya ini menghadirkan fleksibilitas menyeluruh karena dapat diputar 360 derajat. Posisikan dudukan dengan pas ke ventilasi AC mobil. Permukaan magnetisnya membuat iPhone Anda menempel dengan aman pada dudukan (iPhone 12 atau 13 dengan dudukan magnetis)
Ventilasi udara
Magnet
untuk seri iPhone 12 & 13
Dudukan ini berputar 360 derajat, jadi Anda bisa meletakkan perangkat secara vertikal atau horizontal untuk akses terbaik dan tampilan yang mudah di dalam mobil.
Dudukan mobil ini dilengkapi dengan magnet yang kuat sehingga perangkat bisa disesuaikan dalam 360 derajat. Dudukan mobilnya terpasang kuat pada dasbor menggunakan perekat 3M.
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