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Dudukan Ponsel

DLK6438NB/97

Dudukan Mobil Magnet

Dudukan berbantalan magnet ini bisa disesuaikan diatur secara 360 derajat. Pasang dudukan ke mobil menggunakan perekat yang disediakan. Casing plastik dengan medan magnet tertutup tidak akan mengganggu sinyal.

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Dudukan Mobil Magnet

  • Magnet

Desain magnet yang kuat dengan permukaan anti-licin.

Dudukan mobil ini dilengkapi dengan magnet yang kuat sehingga perangkat bisa disesuaikan dalam 360 derajat. Dudukan mobilnya terpasang kuat pada dasbor menggunakan perekat 3M.

Rotasi 360 derajat sehingga praktis

Dudukan ini berputar 360 derajat, jadi Anda bisa meletakkan perangkat secara vertikal atau horizontal untuk akses terbaik dan tampilan yang mudah di dalam mobil.

Docking mudah dan cepat

Casing ini memiliki bagian bawah yang dapat dilepas untuk proses docking yang cepat dan mudah, namun perangkat masih terlindungi oleh bagian casing lainnya.

Spesifikasi Teknis

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