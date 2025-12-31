2 year warranty
Dihentikan
DLP1302NB/40
Pengisi daya dinding USB Ganda
Isi daya ponsel dan tablet dengan cepat bersamaan dengan memulihkan daya maksimal secara singkat. Smart Protection mencegah perangkat kesayangan Anda rusak. Total output maks. 3,1A.
2 port pengisi daya USB
Pengisian daya cepat 5V/2,1A untuk mengisi daya 2 ponsel atau 1 tablet dengan kecepatan penuh
Pengisian daya cepat 5V/3,1A untuk mengisi daya 1 ponsel dan 1 tablet dengan kecepatan penuh
Proteksi cerdas terhadap panas, voltase, dan arus berlebih
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