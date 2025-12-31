2 year warranty
Dihentikan
DLP1311NB/40
Pengisi daya dinding USB
Isi daya ponsel dan tablet dengan cepat bersamaan dengan memulihkan daya maksimal secara singkat. Smart Protection mencegah perangkat kesayangan Anda rusak. Total output 2,1 A.
Pengisian USB 2,1 A
Pengisian daya cepat 5V/2,1A untuk mengisi daya 2 ponsel atau 1 tablet dengan kecepatan penuh
Pengisian daya cepat 5V/2,4A untuk mengisi daya 2 ponsel atau 1 tablet dengan kecepatan penuh
Proteksi cerdas terhadap panas, voltase, dan arus berlebih
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