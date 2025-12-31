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        Dihentikan

        Pengisi daya dinding USB

        DLP1311NB/40

        Pengisi daya dinding USB

        Isi daya ponsel dan tablet dengan cepat bersamaan dengan memulihkan daya maksimal secara singkat. Smart Protection mencegah perangkat kesayangan Anda rusak. Total output 2,1 A.

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        Pengisian daya cepat 2,1 A

        Pengisi daya dinding USB

        • Pengisian USB 2,1 A

        Kecepatan penuh 2,1A dapat mengisi daya 2 ponsel atau 1 tablet bersamaan

        Pengisian daya cepat 5V/2,1A untuk mengisi daya 2 ponsel atau 1 tablet dengan kecepatan penuh

        Kecepatan penuh 2,4A dapat mengisi daya 2 ponsel atau 1 tablet bersamaan

        Pengisian daya cepat 5V/2,4A untuk mengisi daya 2 ponsel atau 1 tablet dengan kecepatan penuh

        Proteksi cerdas terhadap panas, voltase, & arus berlebih

        Proteksi cerdas terhadap panas, voltase, dan arus berlebih

        Spesifikasi Teknis

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