2 year warranty
Dihentikan
DLP1705CB/97
Power bank yang ramping dan bertenaga
Input Mikro dan Tipe-C, Dua output USB-A.
4.000 mAh
USB Ganda
Hitam
Desain ramping dan ergonomis agar praktis dan pas di mana saja.
Kabel micro-USB ke USB 2.0 yang disertakan, digunakan untuk ponsel, kamera digital, dan perangkat genggam lain yang menggunakan koneksi micro-USB. Bawa selalu, simpan di meja, atau jadikan pengganti kabel yang hilang sehingga Anda selalu bisa terhubung dan mengisi daya saat dibutuhkan.
Indikator LED membantu Anda mengetahui apakah perangkat mendapat daya atau tidak.
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